    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    NRW

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trotz Warnstreikaufrufs keine Tunnelsperrungen erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Keine großflächigen Tunnelsperrungen in NRW...
    • Verdi ruft Tunnelleitzentralen Duisburg/Hamm..
    • Gewerkschaft fordert +7%/mind. 300€, Konflikt.
    NRW - Trotz Warnstreikaufrufs keine Tunnelsperrungen erwartet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    DUISBURG/HAMM (dpa-AFX) - Bei den langen Autobahntunneln in Nordrhein-Westfalen müssen Auto- und Lkw-Fahrer heute trotz eines Warnstreikaufrufs nicht mit folgenreichen Sperrungen rechnen. Davon gehen die Niederlassungen Rheinland und Westfalen der bundeseigenen Autobahn GmbH aus. Auch die Gewerkschaft Verdi erwartet keinen kompletten Stillstand auf den Straßen.

    Die Gewerkschaft Verdi hat im schwelenden Tarifkonflikt Beschäftigte der Autobahn GmbH in den Tunnelleitzentralen in Duisburg und Hamm zu einem Warnstreik von Freitag, 5.30 Uhr bis Samstag, 6.00 Uhr aufgerufen. Die Beschäftigten in den beiden Tunnelleitzentralen sorgten für die Sicherheit in etwa 20 langen überwachungspflichtigen Autobahntunneln.

    Ein Sprecher der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH verwies auf Notdienstvereinbarungen mit Gewerkschaften. Die Gewerkschaft Verdi betonte, dass mit ihr eine solche Vereinbarung für NRW nicht getroffen worden sei. Sollte der Arbeitgeber Personal aus anderen Bereichen für diese Tätigkeiten heranziehen, wäre das sehr zweifelhaft, betonte ein Verdi-Vertreter. Falls es zu Unfällen in diesen langen Tunneln komme, seien routinierte Profis gefragt.

    Verdi ruft für Dienstag (24. Februar) Beschäftigte in den Tunnelleitzentralen in Duisburg und Hamm erneut zu Warnstreiks auf. Die Gewerkschaft fordert im Tarifkonflikt sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 300 Euro monatlich mehr. Die Autobahn GmbH erklärte im Januar, es gelte Lösungen zu finden, die sowohl die exzellente Leistung der 15.000 Mitarbeiter würdigten als auch die finanziellen Realitäten eines bundeseigenen Unternehmens abbildeten./vd/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    NRW Trotz Warnstreikaufrufs keine Tunnelsperrungen erwartet Bei den langen Autobahntunneln in Nordrhein-Westfalen müssen Auto- und Lkw-Fahrer heute trotz eines Warnstreikaufrufs nicht mit folgenreichen Sperrungen rechnen. Davon gehen die Niederlassungen Rheinland und Westfalen der bundeseigenen Autobahn GmbH …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     