Trotz Warnstreikaufrufs keine Tunnelsperrungen erwartet

DUISBURG/HAMM (dpa-AFX) - Bei den langen Autobahntunneln in Nordrhein-Westfalen müssen Auto- und Lkw-Fahrer heute trotz eines Warnstreikaufrufs nicht mit folgenreichen Sperrungen rechnen. Davon gehen die Niederlassungen Rheinland und Westfalen der bundeseigenen Autobahn GmbH aus. Auch die Gewerkschaft Verdi erwartet keinen kompletten Stillstand auf den Straßen.

Die Gewerkschaft Verdi hat im schwelenden Tarifkonflikt Beschäftigte der Autobahn GmbH in den Tunnelleitzentralen in Duisburg und Hamm zu einem Warnstreik von Freitag, 5.30 Uhr bis Samstag, 6.00 Uhr aufgerufen. Die Beschäftigten in den beiden Tunnelleitzentralen sorgten für die Sicherheit in etwa 20 langen überwachungspflichtigen Autobahntunneln.