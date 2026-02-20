TAGESVORSCHAU
Termine am 20. Februar 2026
- Unternehmenszahlen: Umicore, Sika, Air Liquide
- Konjunktur: PMIs, DE Erzeugerpr., US BIP vorab
- Sonstige: BGH EU-Handelsminister, CHN-Börse zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 20. Februar
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 BEL: Umicore, Jahreszahlen
07:00 CHE: Sika AG, Jahreszahlen
07:20 FRA: Air Liquide, Jahreszahlen
07:30 FRA: Danone, Jahreszahlen
08:00 GBR: Anglo American, Jahreszahlen
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Verbraucherpreise 1/26
01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsätze 1/26
08:00 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
08:00 DEU: Erzeugerpreise 1/26
08:00 DNK: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 12/25
14:30 USA: BIP Q4/25 (vorab)
14:30 USA: Privater Konsum Q4/25 (vorab)
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 2/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 11/25 und 12/25
16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/26 (endgültig)
SONSTIGE TERMINE
09:00 DEU: BGH verhandelt zu Streit um Balkonsanierung in einer Wohnungseigentümer-Gemeinschaft, Karlsruhe
CYP: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten, Nikosia
HINWEIS
CHN: Feiertag, Börse geschlossen
