    Insider berichten

    30 Milliarden für OpenAI? Nvidia verhandelt über den nächsten Mega-Deal

    Nvidia spricht laut Medienberichten über bis zu 30 Milliarden US-Dollar für OpenAI – bei einer Bewertung von 730 Milliarden US-Dollar. Der Deal wäre getrennt vom 100-Milliarden-Infrastrukturpaket. Was steckt dahinter?

    Der nächste KI-Knaller könnte derzeit hinter verschlossenen Türen verhandelt werden. Laut CNBC führt Nvidia Gespräche, um sich mit bis zu 30 Milliarden US-Dollar an OpenAI zu beteiligen. In der laufenden Finanzierungsrunde würde das KI-Unternehmen dem Bericht zufolge mit rund 730 Milliarden US-Dollar bewertet werden – eine Größenordnung, die selbst für das Silicon Valley außergewöhnlich ist.

    Brisantes Detail: Dieses mögliche Investment steht laut einer mit den Gesprächen vertrauten Person getrennt von dem Infrastrukturrahmen, den OpenAI und Nvidia im September vorgestellt hatten. Damals ging es um ein Paket über 100 Milliarden US-Dollar, das über mehrere Jahre an neue Supercomputing-Kapazitäten gekoppelt sein sollte. Nach Informationen von CNBC war innerhalb dieses Modells zunächst ein erster Schritt über zehn Milliarden US-Dollar vorgesehen, sobald die erste Gigawatt-Kapazität fertiggestellt ist. Der neue 30-Milliarden-Plan soll dagegen nicht an konkrete Meilensteine gebunden sein.

    Heißt das, der September-Plan ist damit vom Tisch? Nicht zwingend. Laut Quelle unterscheidet sich die neue Idee zwar von dem, was damals geplant war, doch könnte Nvidia später noch in weiteren Runden investieren, die wieder stärker an den Infrastrukturpfad angelehnt sind.

    Noch ist nichts unterschrieben. Der Insider betont: Die Details können sich ändern, der Deal ist nicht final. Nvidia wollte den Bericht nicht kommentieren. Zuvor hatte die Financial Times über die Gespräche berichtet, CNBC bestätigte die Eckpunkte.

    Und genau hier wird es spannend, denn rund um das 100-Milliarden-Vorhaben kursieren seit Monaten Fragezeichen. So hatte das Wall Street Journal im Januar berichtet, das Projekt liege auf Eis. OpenAI-Chef Sam Altman versuchte, die Spekulationen zu dämpfen, und schrieb auf X, man arbeite sehr gern mit Nvidia zusammen.

    Auch Jensen Huang schürt die Gerüchte: In einem CNBC-Interview mit Jim Cramer kündigte der Nvidia-Chef an, dass sein Unternehmen definitiv in die nächste Finanzierungsrunde von OpenAI investieren werde.

    Wie groß könnte diese Runde werden? Zuvor berichtete CNBC, dass die gesamte Finanzierung bei etwa 100 Milliarden US-Dollar liegen könnte – aufgeteilt in zwei Tranchen: Zunächst Geld von strategischen Investoren wie Amazon, Microsoft und Nvidia, danach Beiträge aus einem breiteren Investorenkreis.

    Was bedeutet das für Anleger? Wenn Nvidia tatsächlich so tief bei OpenAI einsteigt, wäre das ein Signal dafür, wie ernst die Branche den nächsten KI-Ausbau nimmt und wie hart der Kampf um Rechenleistung, Partner und Einfluss bereits läuft. Die entscheidende Frage ist nun: Kommt der Mega-Deal – und zu welchen Bedingungen?

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

