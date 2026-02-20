    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Gästezahl auf Helgoland 2025 zurückgegangen

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HELGOLAND (dpa-AFX) - Die Zahl der Gäste auf Helgoland ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 290.000 zurückgegangen. Gründe seien der ausgesetzte Linienflugverkehr seit April, ein späterer Saisonstart sowie überdurchschnittlich viele Fährausfälle wegen schlechten Wetters, sagte Tourismusdirektorin Katharina Schlicht.

    Ein Vergleich zu früheren Jahren: Laut damaligen Angaben der Gemeinde kamen 2022 noch fast 315.000 Tages- und Übernachtungsgäste auf die Insel. 2019 waren es mehr als 355.000.

    Hohe Zuwächse schaffte die Nordseeinsel 2025 jedoch im Vergleich zum Vorjahr in den Wintermonaten, wie die Tourismusdirektorin weiter berichtete. Die Insel ziehe zu dieser Zeit als einzigartige Destination zur Beobachtung von Kegelrobbengeburten auf der Helgoländer Düne viele Touristen an, sagte Schlicht. "Damit ist Helgoland auf dem richtigen Kurs, sich langfristig als attraktive Ganzjahresdestination zu etablieren."

    2026 feiert Helgoland zwei Jubiläen

    Die Tourismusdirektorin gibt einen Ausblick auf die kommende Sommersaison: "2026 wird für Helgoland ein ganz außergewöhnliches Jahr", sagte sie. "Wir feiern zwei große Jubiläen, an denen die gesamte Insel mitwirken wird." Am 31. Mai wird der 100. Geburtstag des berühmten Helgoländer Kinderbuchautors James Krüss ("Timm Thaler"), der 1997 starb, mit einem großen Kinderfest und vielen weiteren Programmpunkten gefeiert.

    Am 6. Juni wird das Jubiläum "200 Jahre Nordseeheilbad Helgoland" begangen. "An diesem Tag verwandelt sich die gesamte Insel in eine maritime Erlebniswelt", kündigte Schlicht an. Geplant seien unter anderem ein Straßenfest, ein historischer Festumzug, Auftritte Helgoländer Vereine und ein Konzert des Männerchors Hamburger Goldkehlchen.

    Anlässlich des Jubiläums werde Extremschwimmer André Wiersig sich einer neuen Herausforderung stellen: Er werde in etwa vier Stunden eine Runde um die Hauptinsel schwimmen. Die Reederei Cassen Eils mit der "MS Helgoland" sowie die Reederei FRS Helgoline mit dem "Halunder Jet" planen Fahrten, die Tagestouristen für die Feierlichkeiten lange Inselaufenthalte ermöglichen sollen./let/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
