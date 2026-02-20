    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hamburger Energieunternehmen gegen Reiches Netzpaket

    Für Sie zusammengefasst
    • Hamburger Firmen fordern Absage an Reiche-Netz
    • Brief an CDU: fordert Bürokratieabbau und Jobs
    • Reiche will Redispatch-Vorbehalt und Bau-Limit
    Hamburger Energieunternehmen gegen Reiches Netzpaket
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG (dpa-AFX) - Eine Allianz aus Hamburger Energieunternehmen macht Front gegen Reformpläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zum Ausbau der erneuerbaren Energien. "Absurd, aber wahr: Statt die Wirtschaft in Schwung zu bringen, bremst Ministerin Reiche sie aus", sagte der Vorstand von Green Planet Energy, Sönke Tangermann, der Deutschen Presse-Agentur. Das Netzpaket schwäche die Erneuerbaren-Branche und damit auch den Wirtschaftsstandort Hamburg.

    Gemeinsamer Brief an die CDU Hamburg

    In einem gemeinsamen Brief an die CDU Hamburg, der der dpa vorliegt, fordern rund zwei Dutzend Unternehmen die Partei auf, "als Vertreterin marktwirtschaftlicher Prinzipien die Energiewende konstruktiv zu gestalten, Planungssicherheit zu gewährleisten und dies auf dem anstehenden Parteitag zu berücksichtigen".

    Ein effizienter Bürokratieabbau, die Digitalisierung und bundesweit einheitliche Regeln seien entscheidend für Hamburgs wirtschaftliche Zukunft. Die CDU trifft sich an diesem Wochenende in Stuttgart zu einem Bundesparteitag.

    Die Branche schaffe in Hamburg tausende Arbeitsplätze und sichere die Zukunftsfähigkeit und Krisensicherheit des Landes, sagte Tangermann. "Wir erwarten von der Hamburger CDU, dass sie sich für den Erhalt von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung in unserer Hansestadt einsetzt und dem Netzpaket in dieser Form eine klare Absage erteilt."

    Zu den Unterzeichnern des Schreibens zählen Energieunternehmen wie Lichtblick, GP Joule, Enertrag, 1 Komma 5 Grad, Naturstrom oder Greentech.

    Reiche will teure Abregelungen vermeiden

    Reiche strebt an, den Zubau von Wind- und Solaranlagen besser an den hinterherhinkenden Netzausbau anzupassen und Kosten zu senken. Teure "Abregelungen" sollen vermieden werden. In der vergangenen Woche war ein Gesetzentwurf des Ministeriums bekanntgeworden, der sich allerdings noch nicht in der regierungsinternen Abstimmung befindet.

    In der Kritik steht vor allem ein im Entwurf genannter "Redispatchvorbehalt": Demnach sollen Gebiete, in denen eine Abregelung erneuerbarer Energien im Vorjahr bei über drei Prozent lag, für bis zu zehn Jahre als "kapazitätslimitiert" ausgewiesen werden können. Neue Windräder oder Solaranlagen sollen Betreiber in diesen Gebieten nur errichten dürfen, wenn sie für zehn Jahre auf Entschädigungen bei einer Abregelung verzichten.

    Um Netzengpässe zu vermeiden, kommt es immer wieder zur Abregelung von Wind- und Solaranlagen, deren Leistung gedrosselt oder abgeschaltet wird. Die Eingriffe werden Redispatch genannt. Werden Anlagen abgeregelt, stehen den Betreibern Entschädigungen zu. Umgekehrt werden Kraftwerksbetreiber für den zusätzlichen Einsatz ihrer Anlagen bezahlt - das kostet Milliarden./klm/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Hamburger Energieunternehmen gegen Reiches Netzpaket Eine Allianz aus Hamburger Energieunternehmen macht Front gegen Reformpläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zum Ausbau der erneuerbaren Energien. "Absurd, aber wahr: Statt die Wirtschaft in Schwung zu bringen, bremst …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     