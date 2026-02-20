DAX-FLASH
Leichtes Plus erwartet - Geopolitische Lage bleibt angespannt
- Dax knapp plus, 25.000er Halt; Weg zum Rekord!
- Iran-Risiko: Öl steigt, Anleger bleiben zaghaft
- US-BIP-Schätzung Q4/25 am Nachmittag; Vorsicht
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer bisher unter dem Strich wenig bewegten Woche zeichnet sich im Dax am Freitag ein kleines Plus ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,1 Prozent höher auf 25.072 Punkte.
Am Mittwoch war der Dax zeitweise bis auf 25.315 Punkte geklettert, bevor er am Donnerstag wieder etwas korrigierte. Die Chartunterstützung an der Marke von 25.000 Punkten hatte aber letztlich gehalten. Grundsätzlich ist damit der Weg für die Rückkehr an sein Rekordhoch von Mitte Januar bei gut 25.507 Punkten frei.
Es ist jedoch fraglich, wie weit sich die Anleger vor dem Wochenende aus der Deckung wagen - insbesondere angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran und der unklaren Folgen für die Weltwirtschaft. Der Ölpreis steigt entsprechend. Derweil gehen die Verhandlungen um Irans umstrittenes Atomprogramm weiter. US-Präsident Trump will in "maximal" 10 bis 15 Tagen einen Deal.
Am Freitagnachmittag stehen auch noch US-Konjunkturdaten auf der Agenda. Vor allem die erste Schätzung für das Wachstum des US-Bruttoinlandsprodukts im Schlussquartal 2025 steht im Fokus./ag/zb
Guten Morgen, der Generator spuckt heut am ersten Fastentag die 25.149 aus. Haut rein, solange es noch billig ist.....🤠
Ziel erreicht, jeder konnte dabei sein, man musste nur noch klicken - So geht Forum 🤠 🎵 🤠
Während andere im noch laut „Long!“ oder „Short!“ rufen – je nachdem, was die letzte 5-Minuten-Kerze gerade emotional hergibt – arbeite ich lieber mit Struktur statt Lautstärke.
Mein Fahrplan ist klar definiert:
Zunächst sehe ich die Short-Seite im Vorteil mit einem ersten Zielbereich bei 24.350–24.410 Punkten. Dort erwarte ich eine technische Reaktion – nicht, weil ich es hoffe, sondern weil dort Liquidität liegt.
Kommt die erwartete Gegenbewegung, plane ich eine Erholung in Richtung 24.790 Punkte – klassischer Pullback in ein übergeordnet schwächeres Marktumfeld.
Zeigt der Markt dort Schwächesignale, wird erneut Position aufgebaut.
Das mittelfristige Ziel bis Mitte/Ende März liegt bei 23.680 Punkten – saubere Unterstützungszone, kein Fantasiewert.
Der Unterschied?
Ich handle Szenarien, keine Schlagworte.
Ich definiere Marken, bevor ich Meinungen äußere.
Und ich plane die Route, bevor ich aufs Gaspedal drücke.
Trading ist kein Stimmungsbarometer –
es ist Risikomanagement mit Kursziel.