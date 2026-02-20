    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 12,50 auf 13 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Tommaso Castello verwies am Freitagabend auf den Kursrückgang der Aktien seit Anfang Februar. An seiner Einschätzung des Industrie- und Stahlkonzerns habe sich nach den Quartalszahlen zwar nichts geändert. Doch dank des Rückenwinds seitens der Politik und der dynamischen Umsetzung der Unternehmensstrategie sieht er Potenzial für die Gewinne der europäischen Stahlindustrie. Daher hob Castello seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026 um fünf Prozent an und sieht sich nun sechs Prozent über dem Konsens. Ein Verkauf des europäischen Stahlgeschäfts, ein möglicher Börsengang oder Verkauf der Aufzugsparte und eine Abspaltung des Werkstoffgeschäfts könnten für die Aktionäre weitere Werte freisetzen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,06 % und einem Kurs von 10,80EUR auf Lang & Schwarz (19. Februar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Tommaso Castello
    Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 13,00
    Kursziel alt: 12,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 13,00, was eine Steigerung von +20,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
