    Sumitomo Pharma

    Parkinson-Durchbruch? Trotzdem Crash: Japan-Pharma-Aktie stürzt brutal ab!

    Nach +300 Prozent 2025 kommt der Absturz: Sumitomo Pharma rutscht am Freitag über 27 Prozent ab – trotz Regierungs-Okay für die iPS-Parkinson-Therapie. Citi warnt: kurzfristig fast kein Gewinn.

    Ein Kurssturz trotz guter Nachrichten: Bei Sumitomo Pharma hat es am Freitag geknallt. Die Aktie rutschte zeitweise bei gettex um mehr als 27 Prozent ab – ausgerechnet einen Tag, nachdem die japanische Regierung die iPS-Zelltherapie des Konzerns für Parkinson und sogar Herzerkrankungen unterstützt hat.

    Was steckt dahinter? Viel spricht für klassische Gewinnmitnahmen. Der Titel war zuletzt heiß gelaufen: 2025 stand zeitweise ein Plus von mehr als 300 Prozent auf der Kurstafel, in der Vorwoche markierte die Aktie den höchsten Stand seit 2019. Wer früh dabei war, dürfte die positive Schlagzeile genutzt haben, um Kasse zu machen.

    Auch Analysten bremsen die Euphorie. Ein Citi-Experte hält es zwar für möglich, dass die Behandlung langfristig breit eingesetzt wird und in Japan sowie den USA zum Blockbuster werden könnte. Kurzfristig rechnet er jedoch kaum mit einem nennenswerten Gewinnbeitrag – und spricht von einer überhitzten Aktie und überzogenen Kursgewinnen.

    Der Hype dreht sich um sogenannte induzierte pluripotente Stammzellen (iPS). Vereinfacht gesagt, werden erwachsene Zellen in einen stammzellähnlichen Zustand zurückprogrammiert. Solche Zellen können sich selbst erneuern und als Reparatursystem dienen, indem sie geschädigte Zellen ersetzen – deshalb gelten sie als Schlüsseltechnologie der regenerativen Medizin.

    Für Anleger entscheidend: Das politische Rückenwind-Signal ist noch nicht das finale Go. Laut Japans Gesundheitsministerium soll die formale Zulassung innerhalb der nächsten 1 bis 2 Monate erfolgen, wie der Sender NHK berichtete. Bis dahin bleibt das Thema anfällig für Spekulation – und für heftige Rücksetzer.

    Dass Japan bei iPS aufs Tempo drückt, ist kein Zufall. Bereits 2006 gelang es dem Kyoto-Universitätsprofessor Shinya Yamanaka erstmals, iPS-Zellen aus Mäusen zu erzeugen; später erhielt er für seine Stammzellforschung den Nobelpreis. In Kyoto betreibt das CiRA zudem eine klinische iPS-Zellbank, die Forschern vorbereitete Zellen für Studien bereitstellt.

    Sumitomo Pharma ist dabei nicht nur ein reines Parkinson-Investment. Der Konzern entwickelt und vermarktet verschreibungspflichtige Medikamente in mehreren Bereichen – von Neurowissenschaften über Onkologie bis zur regenerativen Medizin.

    Die harte Börsenlogik lautet dennoch: Zwischen Hoffnung und Gewinn liegen oft Monate – manchmal Jahre. Wer jetzt einsteigt, kauft nicht nur Medizin-Fantasie, sondern auch Volatilität.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Sumitomo Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,80 % und einem Kurs von 18,00EUR auf Tradegate (19. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



