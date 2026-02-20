BB Biotech 2025: Erfolgreicher Geschäftsbericht mit Top-Performance
2025 markiert ein Rekordjahr: starke Kursgewinne, deutliche Index-Outperformance, hohe M&A-Aktivität und ein klares Bekenntnis zu Aktionären und fokussierter Strategie.
- 2025 starke Performance: Aktienkurs +34.2% (CHF), +53.7% (USD) und NAV +26.5% (CHF), +44.8% (USD); deutliche Outperformance gegenüber dem Nasdaq Biotechnology Index.
- Reingewinn 2025: CHF 578 Mio. gegenüber CHF 76 Mio. im Vorjahr.
- Wertrealisierung durch M&A: fünf Portfoliounternehmen 2025 übernommen (z. B. Amicus/BioMarin, Avidity), zentraler Treiber der Performance.
- Aktionärsorientierung: Dividendenvorschlag CHF 2.25 je Aktie und neues Aktienrückkaufprogramm (bis zu 10% der ausstehenden Aktien über drei Jahre).
- Strategie/Portfolio: Verfeinerter Investmentprozess mit stärkerer Bewertungsdisziplin, Fokus auf klinisch reife, differenzierte Assets; Ausbau der US-Investmentplattform.
- Governance: Dr. Clive Meanwell tritt nicht zur Wiederwahl an; Verwaltungsrat wird auf fünf Mitglieder verkleinert; Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen wird Vizepräsident.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei BB Biotech ist am 20.02.2026.
+0,35 %
+0,50 %
-2,06 %
+9,77 %
+24,77 %
-14,09 %
-40,01 %
+15,21 %
+811,49 %
