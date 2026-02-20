    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBB Biotech AktievorwärtsNachrichten zu BB Biotech
    BB Biotech 2025: Erfolgreicher Geschäftsbericht mit Top-Performance

    2025 markiert ein Rekordjahr: starke Kursgewinne, deutliche Index-Outperformance, hohe M&A-Aktivität und ein klares Bekenntnis zu Aktionären und fokussierter Strategie.

    Foto: adobe.stock.com
    • 2025 starke Performance: Aktienkurs +34.2% (CHF), +53.7% (USD) und NAV +26.5% (CHF), +44.8% (USD); deutliche Outperformance gegenüber dem Nasdaq Biotechnology Index.
    • Reingewinn 2025: CHF 578 Mio. gegenüber CHF 76 Mio. im Vorjahr.
    • Wertrealisierung durch M&A: fünf Portfoliounternehmen 2025 übernommen (z. B. Amicus/BioMarin, Avidity), zentraler Treiber der Performance.
    • Aktionärsorientierung: Dividendenvorschlag CHF 2.25 je Aktie und neues Aktienrückkaufprogramm (bis zu 10% der ausstehenden Aktien über drei Jahre).
    • Strategie/Portfolio: Verfeinerter Investmentprozess mit stärkerer Bewertungsdisziplin, Fokus auf klinisch reife, differenzierte Assets; Ausbau der US-Investmentplattform.
    • Governance: Dr. Clive Meanwell tritt nicht zur Wiederwahl an; Verwaltungsrat wird auf fünf Mitglieder verkleinert; Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen wird Vizepräsident.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei BB Biotech ist am 20.02.2026.


    ISIN:CH0038389992WKN:A0NFN3





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
