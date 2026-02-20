    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLiechtensteinische Landesbank AktievorwärtsNachrichten zu Liechtensteinische Landesbank
    LLB-Gruppe erzielt stabilen Gewinn auf Vorjahresniveau

    Trotz anspruchsvollem Umfeld behauptet die LLB-Gruppe 2025 ihre Stärke: Wachstum bei Volumen und Kundenvermögen, stabile Erträge und solide Kapitalbasis prägen das Ergebnis.

    • Die LLB-Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein Konzernergebnis von CHF 166,5 Mio., auf Vorjahresniveau trotz Integrationskosten von CHF 10 Mio.
    • Das Geschäftsvolumen stieg erstmals über CHF 125 Mrd. (+10,9 %), unterstützt durch organisches Wachstum, die Übernahme der ZKB Österreich und positive Marktentwicklung.
    • Kundenvermögen erhöht sich um 12,2 % auf CHF 108,9 Mrd., wobei CHF 3,2 Mrd. auf die Übernahme der ZKB Österreich entfallen.
    • Die Netto-Neugeldzuflüsse betrugen CHF 3,7 Mrd., was einem Wachstum von 3,8 % entspricht, und die Net New Loans lagen bei CHF 540 Mio. (+3,3 %).
    • Der Geschäftsertrag stieg auf CHF 611,6 Mio., hauptsächlich durch die Übernahme der ZKB Österreich, während das Zinsengeschäft aufgrund niedriger Zinsen um CHF 11,2 Mio. sank.
    • Die Tier-1-Ratio blieb mit 19,0 % stabil, die Dividende soll unverändert bei CHF 2,80 bleiben, was einer Dividendenrendite von 3,3 % entspricht.

    Liechtensteinische Landesbank

    0,00 %
    +2,84 %
    +13,32 %
    +31,91 %
    +35,63 %
    +77,87 %
    +137,94 %
    +138,97 %
    ISIN:LI0355147575WKN:A2DYXV





    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
