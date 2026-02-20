JPMORGAN stuft AIXTRON auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron mit einem Kursziel von 25,20 Euro auf "Overweight" belassen. Seine Schätzungen für die am 26. Februar anstehenden Quartalszahlen des Chipindustrie-Ausrüsters lägen knapp unter den Konsensprognosen, schrieb Craig McDowell am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Beim Umsatz sieht er sich am unteren Ende der Unternehmens-Zielspanne. Die verhaltene Signale auf 2026, die Aixtron mit den Drittquartalszahlen gesendet habe, dürften Bestand haben. Bei der wichtigen Auftragslage rechne er für das Schlussquartal 2025 mit einer Verbesserung gegenüber dem vorangegangenen Quartal./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 23,28EUR auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 07:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Craig A. McDowell

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25,20

Kursziel alt: 25,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



