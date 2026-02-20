RBC senkt Ziel für Airbus auf 225 Euro - 'Outperform'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 188,3 auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 07:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -1,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 149,19 Mrd..

Airbus zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 232,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 250,00EUR was eine Bandbreite von +16,82 %/+32,75 % bedeutet.