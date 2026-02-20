Norsemont Mining - Der schlafende Gold-Silber-Kupfer-Riese erwacht!

In diesem Video erläutert Norsemont Mining (CSE NOM / WKN A2DN0Z) die aktuellen Entwicklungen beim Choquelimpie‑Projekt in Nordchile. CEO Marc Levy stellt die Vorteile der bestehenden Infrastruktur – darunter eine 3.000 t/Tag‑Mühle, Camp, Arbeitskräfte, Strom‑ und Wasserversorgung sowie ganzjährige Straßenanbindung – heraus, die eine beschleunigte Produktionsvorbereitung ermöglichen. Die aktualisierte NI 43‑101‑Ressourcenschätzung (April 2025) umfasst 2,18 Mio. Unzen Goldäquivalent (indiziert) und 557 Tsd. Unzen (inferred).

Zudem wird das Explorationsprogramm thematisiert: Die Phase‑3‑Bohrkampagne mit bis zu 5.000 m Diamantbohrungen zielt auf hochgradige Brekzienzonen und potenzielle Kupfer‑Gold‑Porphyrstrukturen in der Tiefe ab.

Jetzt das ganze Video ansehen:

https://goldinvest.de/video/norsemont-mining-der-schlafende-gold-silbe ...

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Norsemont Mining halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Norsemont Mining zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Norsemont Mining und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Norsemont Mining die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.