Rückversicherer Swiss Re kauft in Australien zu

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,67 % und einem Kurs von 12,80 auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um -0,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 42,38 Mrd..

Swiss Re zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0075. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,00CHF. Von den letzten 8 Analysten der Swiss Re Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 118,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 155,00CHF was eine Bandbreite von -16,81 %/+9,27 % bedeutet.