    Rückversicherer Swiss Re kauft in Australien zu

    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH/SYDNEY (dpa-AFX) - Der Rückversicherer Swiss Re will das Kreditversicherungsgeschäft der QBE Insurance Group in Australien übernehmen. Der Zukauf soll den hauseigenen Direktversicherer für die Industrie stärken, wie der Schweizer Rückversicherer in der Nacht zum Freitag in Zürich mitteilte. Beide Seiten hätten eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

    Mit der Akquisition will die Swiss Re ihr Geschäft in der Kredit- und Kautionsversicherung vor allem in Australien, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich ausbauen. Das zu übernehmende Geschäft soll jährliche Einnahmen von etwa 200 Millionen US-Dollar bringen. Der Abschluss des Deals wird in den kommenden Monaten erwartet./stw/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Swiss Re Aktie

    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,67 % und einem Kurs von 12,80 auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Swiss Re Aktie um -0,67 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 42,38 Mrd..

    Swiss Re zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,0075. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 132,00CHF. Von den letzten 8 Analysten der Swiss Re Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 118,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 155,00CHF was eine Bandbreite von -16,81 %/+9,27 % bedeutet.





    Community Beiträge zu Swiss Re - A1H81M - CH0126881561

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Swiss Re. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
