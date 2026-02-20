    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Leicht im Plus

    • Dax leicht plus, 25.000er Unterstützung hält!!
    • US-Märkte fallen, Angst vor Angriff auf Iran!!
    • Asien verliert, Öl steigt, China: Handel ruht!
    FRANKFURT (dpa-AFX)

    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach einer unter dem Strich wenig bewegten Woche zeichnet sich im Dax am Freitag ein kleines Plus ab. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Auftakt rund 0,1 Prozent höher auf 25.072 Punkte. Am Mittwoch war der Dax zeitweise bis auf 25.315 Punkte geklettert, bevor er wieder etwas korrigierte. Die Chartunterstützung an der Marke von 25.000 Punkten hatte gehalten. Grundsätzlich ist damit der Weg für die Rückkehr an sein Rekordhoch von Mitte Januar bei gut 25.507 Punkten frei. Es ist jedoch fraglich, wie weit sich die Anleger vor dem Wochenende aus der Deckung wagen - insbesondere angesichts eines möglichen US-Angriffs auf den Iran. Die Ölpreise steigen entsprechend. Derweil gehen die Verhandlungen um Irans Atomprogramm weiter. US-Präsident Donald Trump will in "maximal" 10 bis 15 Tagen einen Deal.

    USA: - VERLUSTE - Das wahrscheinlicher werdende Szenario eines Angriffs der Vereinigten Staaten auf den Iran hat am Donnerstag für Kursverluste an den US-Aktienmärkten gesorgt. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,54 Prozent auf 49.395,16 Punkte nach. Damit ist die kleine Erholung vom Vortag wieder Makulatur. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,28 Prozent auf 6.861,89 Zähler. US-Präsident Donald Trump hat den Iran vor erheblichen Konsequenzen gewarnt, sollte Teheran sich in den Atomverhandlungen nicht auf einen Deal einlassen. In welche Richtung es gehen wird, werde die Welt "wahrscheinlich in den nächsten zehn Tagen herausfinden". Das Szenario eines Krieges drückte auch an der technologielastigen Börse Nasdaq etwas auf die Stimmung. Der Nasdaq 100 verlor 0,41 Prozent auf 24.797,34 Punkte.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Ein möglicher US-Angriff auf den Iran dämpfte die Stimmung. Die Ölpreise waren zuletzt gestiegen. Derweil gehen die Verhandlungen um Irans Atomprogramm weiter. US-Präsident Donald Trump will in "maximal" 10 bis 15 Tagen einen Deal. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsschluss 1,2 Prozent ein. Der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 0,6 Prozent nach. In China ruht der Handel wegen des chinesischen Neujahrsfestes unterdessen weiterhin.

    DAX 25.043,57 -0,93%
    XDAX 25.027,06 -0,85%
    EuroSTOXX 50 6.059,62 -0,72%
    Stoxx50 5.212,01 -0,61%

    DJIA 49.395,16 -0,54%
    S&P 500 6.861,89 -0,28%
    NASDAQ 100 24.797,34 -0,41%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    Bund-Future 129,39 0,07%°

    DEVISEN:

    Euro/USD 1,1755 -0,12%
    USD/Yen 155,31 0,14%
    Euro/Yen 182,57 0,03%°

    BITCOIN:

    Bitcoin 67.771 1,19%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    Brent 72,11 0,45 USD WTI 66,83 0,40 USD°

    /jha/




