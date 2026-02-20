JPMORGAN stuft Wolters Kluwer auf 'Neutral'
Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wolters Kluwer von 107 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die zunehmenden Fähigkeiten von Künstlicher Intelligenz (KI) bedrohten die Geschäfte des Informationsdienstleisters immer mehr, schrieb Daniel Kerven in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Während der Branchenkollege Relx, dessen Fokus auf Daten und Analysen liege, von KI profitiere, hänge Wolters Kluwer stärker vom Softwaregeschäft ab, welches mehr durch KI gefährdet sei. Kerven sieht bei Relx deutlich bessere organische Wachstumsaussichten, weshalb er dessen Aktie trotz der höheren Bewertung gegenüber Wolters bevorzugt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 01:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 01:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 62,32EUR auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 07:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 73
Kursziel alt: 107
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
