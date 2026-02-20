    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Ziel für Hochtief auf 387 Euro - 'Hold'

    • Jefferies hebt KZ 371→387, Rating bleibt Hold
    • Aktie reagierte leicht negativ auf Q-Zahlen so
    • Turner-Auftrag verdoppelt, KI-Rechenzentren boomen
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hochtief von 371 auf 387 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie habe angesichts vorab hoher Erwartungen leicht negativ auf die jüngsten Quartalszahlen reagiert, schrieb Graham Hunt in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Baukonzern profitiere aber weiter von der sehr hohen Nachfrage nach KI-Rechenzentren - so habe sich der Auftragseingang bei der Tochter Turner verdoppelt. Aussagen auf der Analystenkonferenz zu den Zahlen hätten die konservative Ausblickspolitik von Hochtief bestätigt. Daher bleibt Hunt bei seinen Prognosen knapp oberhalb der Unternehmensziele. Wegen der nachlassenden Dynamik präferiert er weiter die Aktien des Mutterkonzerns ACS./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 392,5 auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +7,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 30,51 Mrd..

    Hochtief zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 313,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 163,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 387,00EUR was eine Bandbreite von -58,47 %/-1,40 % bedeutet.


    dpa-AFX
