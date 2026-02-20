JPMORGAN stuft WALMART auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Walmart mit einem Kursziel von 137 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der Einzelhändler habe die Erwartungen an das vergangene Quartal wohl knapp verfehlt und einen erwartungsgemäß konservativen operativen Ergebnisausblick gegeben, schrieb Christopher Horvers am Donnerstagabend zum jüngsten Zwischenbericht. Doch der langfristige Anlagehintergrund bleibe intakt./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:52 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 124,9EUR auf Nasdaq (20. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Christopher Horvers

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 137

Kursziel alt: 137

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

