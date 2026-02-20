RBC stuft Siemens Healthineers auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nervosität der Anleger vor einem möglichen Verkauf des Diagnostikgeschäfts sowie Anteilsverkäufen des Mutterkonzerns Siemens biete eine attraktive Kaufgelegenheit, schrieb Natalia Webster in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zu beiden Themen sollte es im weiteren Jahresverlauf mehr Klarheit geben, und der Fokus dürfte sich zunehmend in Richtung der attraktiven Fundamentaldaten des Medizintechnikkonzerns verschieben./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 20:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 41,61EUR auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Natalia Webster

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

