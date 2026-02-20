RBC stuft Siemens Healthineers auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Outperform" belassen. Die Nervosität der Anleger vor einem möglichen Verkauf des Diagnostikgeschäfts sowie Anteilsverkäufen des Mutterkonzerns Siemens biete eine attraktive Kaufgelegenheit, schrieb Natalia Webster in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Zu beiden Themen sollte es im weiteren Jahresverlauf mehr Klarheit geben, und der Fokus dürfte sich zunehmend in Richtung der attraktiven Fundamentaldaten des Medizintechnikkonzerns verschieben./rob/gl/ag
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 41,61EUR auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.
