Knorr-Bremse nimmt das Allzeithoch ins Visier

Sollte es zu einer Zwischenkorrektur kommen, gelten 107,30 Euro als erste wichtige Unterstützungsmarke. Darunter rückt der Bereich um 101,00 Euro in den Fokus, wo sich der Kurs nachhaltig stabilisieren könnte. Von dort aus trauen Marktbeobachter der Aktie mittelfristig sogar weiteres Rekordpotenzial bis auf 142,20 Euro zu – ein Szenario, das sich vor allem für den schrittweisen Aufbau von Long-Positionen anbieten würde.

Aktuell liegt der Kurs nur noch 5,5 Prozent unter dem Rekordstand von 117,24 Euro aus 2021. Hält die Dynamik an, könnte dieses Niveau schon bald erreicht werden. Erfahrungsgemäß folgt auf einen solchen Anstieg jedoch häufig eine Phase der Konsolidierung. Das bedeutet: Nach starken Kursgewinnen legen viele Anleger eine Pause ein, Gewinne werden mitgenommen und der Kurs bewegt sich über mehrere Wochen seitwärts oder etwas schwächer. Das eröffnet sowohl Käufern als auch kurzfristig orientierten Verkäufern interessante Möglichkeiten.

Risikobereite Anleger könnten bei einer deutlicheren Schwächephase auch auf fallende Kurse setzen. Ein mögliches Ziel für ein solches Short-Investment läge zwischen 96,40 und 101,00 Euro. Insgesamt bleibt der übergeordnete Trend jedoch klar aufwärtsgerichtet.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 111,00 Euro

Kursziel : 117,24 Euro

Stopp : unter 105,00 Euro

Renditechance via DU7Z7L : 45 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Knorr-Bremse AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU7Z7L Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,05 - 1,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 99,6009 Euro Basiswert: Knorr-Bremse AG KO-Schwelle: 99,6009 Euro akt. Kurs Basiswert: 111,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 117,24 Euro Hebel: 9,49 Kurschance: + 45 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY5J0H Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,51 - 1,62 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 125,5325 Euro Basiswert: Knorr-Bremse AG KO-Schwelle: 125,5325 Euro akt. Kurs Basiswert: 111,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,82 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

