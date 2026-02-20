AMD mit bedenklicher Entwicklung

Auf der anderen Seite besteht weiterhin die Chance auf steigende Kurse: Gelingt ein klarer Ausbruch nach oben und wird die Marke von 267,08 US-Dollar überwunden, könnte sich die jüngste Kaufwelle bis auf 284,91 US-Dollar ausdehnen. Angesichts der zuletzt schwächer werdenden Kursstruktur sollten Anleger jedoch nicht blind auf dieses positive Szenario setzen.

Entscheidend ist nun eine wichtige Unterstützungszone zwischen 190,72 und 194,28 US-Dollar. Wird dieser Bereich auf Wochenbasis unterschritten, könnte das als Verkaufssignal gewertet werden. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Rückgang mindestens bis auf 171,06 US-Dollar zu rechnen. Darunter rückt der Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts bei 238,94 US-Dollar in den Fokus. Ein solches Szenario würde eher für eine Positionierung auf der Verkäuferseite sprechen.

Unterm Strich bleibt die Lage bei AMD angespannt. Die charttechnische Situation mahnt zur Vorsicht – besonders für mittel- bis langfristig orientierte Investoren.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 194,00 US-Dollar

Kursziele : 171,06/138,94 US-Dollar

Renditechance via DU717C : 290 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

AMD Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6J9G Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,88 - 1,89 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 180,6079 US-Dollar Basiswert: AMD Inc. KO-Schwelle: 180,6079 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 201,31 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,12 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU717C Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,67 - 1,68 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 220,995 US-Dollar Basiswert: AMD Inc. KO-Schwelle: 220,995 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 201,31 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,92 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.