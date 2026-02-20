BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Soliden Resultaten im Schlussquartal stehe ein konservativer Wachstumsausblick des Konsumgüterkonzerns gegenüber, schrieb Callum Elliott in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Um die Mitte der Prognosespanne zu erreichen, müsse sich das Wachstum nun in Europa und der Region Americas beschleunigen./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 14:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 03:00 / UTC
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 61,25EUR auf TTMzero (19. Februar 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
