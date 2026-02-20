Goldpreis fester +0,53 % aktuell 5.022,32 USD

+0,53 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,32 % 1 Monat +6,33 % 3 Monate +23,26 % 1 Jahr +70,13 %

Gold steigt moderat umauf 5.022,32. Damit setzt das Edelmetall seinen positiven Trend fort, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 2.952,05USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.022,32USD ein Wert von 1.701,30USD geworden – ein Gewinn von +70,13 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein bullisches Sentiment: Geopolitische Risiken (Iran/US), hohe Staatsverschuldung und negative Realzinsen/Inflationssorgen werden als Haupttreiber genannt. Viele halten physisches Gold als Schutz und erwarten mittelfristig höhere Notierungen; kurzfristig besteht Unsicherheit. 14-Tage-Kursentwicklung: nicht angegeben.