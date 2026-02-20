Goldpreis
Goldpreis fester +0,53 % aktuell 5.022,32 USD
Gold steigt moderat um +0,53 % und notiert bei 5.022,32 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,32 %
|1 Monat
|+6,33 %
|3 Monate
|+23,26 %
|1 Jahr
|+70,13 %
Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 2.952,05USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 5.022,32USD ein Wert von 1.701,30USD geworden – ein Gewinn von +70,13 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein bullisches Sentiment: Geopolitische Risiken (Iran/US), hohe Staatsverschuldung und negative Realzinsen/Inflationssorgen werden als Haupttreiber genannt. Viele halten physisches Gold als Schutz und erwarten mittelfristig höhere Notierungen; kurzfristig besteht Unsicherheit. 14-Tage-Kursentwicklung: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|390,65EUR
|+0,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|137,35EUR
|+0,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|286,36EUR
|+0,39 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|411,18EUR
|+0,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|108,80EUR
|+0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|626,20EUR
|+0,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|409,74EUR
|+0,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|82,89EUR
|+0,39 %
|Long
|1
|0,00
|137,40EUR
|+0,62 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,474EUR
|0,00 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.