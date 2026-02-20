Silberpreis
Silberpreis seitwärts bei 78,79 USD
Silberpreis konsolidiert fast unverändert bei 78,79 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,33 %
|1 Monat
|-17,11 %
|3 Monate
|+53,27 %
|1 Jahr
|+139,89 %
Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 15,25019USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 78,79USD ein Wert von 25.831,2USD geworden – ein Gewinn von +416,62 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein vorsichtig-bullishes Sentiment: starke Q4-Zahlen und Berichte (Hecla realisierte deutlich höhere Preise als Spot; FM +10% genannt) stützen Miners. Produzenten werden Explorern wegen geringerer Ausfallquote vorgezogen; Explorer eher zum Traden. Diversifikation/ETFs empfohlen. 14-Tage-Kurs: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|390,65EUR
|+0,42 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|137,40EUR
|+0,47 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|286,36EUR
|+0,39 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|411,18EUR
|+0,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|108,80EUR
|+0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|626,20EUR
|+0,20 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|409,74EUR
|+0,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|82,89EUR
|+0,39 %
|Long
|1
|0,00
|137,40EUR
|+0,62 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,474EUR
|0,00 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.