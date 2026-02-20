Silberpreis seitwärts bei 78,79 USD

USD

+0,27 %

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,33 % 1 Monat -17,11 % 3 Monate +53,27 % 1 Jahr +139,89 %

Der Silberpreis zeigt sich stabil bei 78,79. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 15,25019USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 78,79USD ein Wert von 25.831,2USD geworden – ein Gewinn von +416,62 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum überwiegt ein vorsichtig-bullishes Sentiment: starke Q4-Zahlen und Berichte (Hecla realisierte deutlich höhere Preise als Spot; FM +10% genannt) stützen Miners. Produzenten werden Explorern wegen geringerer Ausfallquote vorgezogen; Explorer eher zum Traden. Diversifikation/ETFs empfohlen. 14-Tage-Kurs: nicht angegeben.