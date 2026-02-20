BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air France-KLM nach Zahlen von 11,50 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bei der Fluggesellschaftsgruppe sei die Perspektive klarer geworden dank gut ausgeführter Kostensenkungen, schrieb Alex Irving am Donnerstagabend. Er bevorzugt aber den Konkurrenten IAG wegen der stärkeren Stellung auf den Transatlantikrouten und potenziellen Mittelrückflüssen an die Aktionäre./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 22:38 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 13,15EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



