Air Liquide steigert Gewinn dank Sparprogramm - Margenziel angehoben

Im laufenden Jahr will Air-Liquide-Chef Jackow den bereinigten Gewinn bei stabilen Währungskursen steigern. Dazu will er die operative Marge von zuletzt 20,7 Prozent um mehr als einen Prozentpunkt nach oben treiben. In der Folge soll diese Kennzahl bis 2027 um einen Punkt mehr zulegen als bisher anvisiert. Für den Zeitraum 2022 bis 2027 käme damit eine Steigerung um insgesamt 5,6 Punkte heraus./stw/err/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Linde Aktie

Die Linde Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 171,6 auf Tradegate (20. Februar 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Linde Aktie um +5,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Linde bezifferte sich zuletzt auf 194,72 Mrd..

Linde zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 521,00USD. Von den letzten 8 Analysten der Linde Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 455,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 550,00USD was eine Bandbreite von +9,11 %/+31,89 % bedeutet.