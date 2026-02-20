DF Deutsche Forfait Aktie mit starker Tagesperformance - 20.02.2026

Die DF Deutsche Forfait Aktie notiert aktuell bei 3,0400€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,83 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1400 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die DF Deutsche Forfait Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -15,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,0400€, mit einem Plus von +4,83 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

DF Deutsche Forfait AG bietet spezialisierte Außenhandelsfinanzierung und Risikomanagement, fokussiert auf Schwellenländer. Konkurrenten sind Euler Hermes und Coface. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für komplexe Märkte.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +138,71 % bei DF Deutsche Forfait.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DF Deutsche Forfait Aktie damit um -36,49 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +60,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei DF Deutsche Forfait auf +200,51 %.

DF Deutsche Forfait Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -36,49 % 1 Monat +60,00 % 3 Monate +138,71 % 1 Jahr +101,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DF Deutsche Forfait Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die heftige Rallye und den anschließenden Absturz der DF-Aktie, mögliche weitere Sell-offs und Bagholder, fehlende fundamentale Nachrichten zur Rechtfertigung des Runs, technische Beobachtungen wie Rebound von ~18 auf ~3 und Sammeln bei ~3,50, Zielmarke um 2 Euro sowie Spekulationen über Manipulation und Chancen auf einen neuen Kursschub.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DF Deutsche Forfait eingestellt.

Informationen zur DF Deutsche Forfait Aktie

Es gibt 12 Mio. DF Deutsche Forfait Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,19 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,21 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +0,11 %. HSBC Holdings notiert im Minus, mit -0,54 %. UniCredit legt um +0,11 % zu

DF Deutsche Forfait Aktie jetzt kaufen?

Ob die DF Deutsche Forfait Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DF Deutsche Forfait Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.