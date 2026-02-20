    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDiginex AktievorwärtsNachrichten zu Diginex

    Diginex Aktie schießt durch die Decke - 20.02.2026

    Am 20.02.2026 ist die Diginex Aktie, bisher, um +9,35 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Diginex Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Diginex Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 20.02.2026

    Die Diginex Aktie konnte bisher um +9,35 % auf 0,7950 zulegen. Das sind +0,0680  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +13,77 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Diginex Aktie. Nach einem Plus von +13,77 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 0,7950. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Diginex Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -93,66 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +48,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -59,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Diginex -78,33 % verloren.

    Diginex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +48,42 %
    1 Monat -59,16 %
    3 Monate -93,66 %
    1 Jahr -84,65 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Merger‑Szenarien mit Resulticks und Verwässerungsrisiken, mögliche Aktientausch‑Modelle, Bewertungspotenzial bis hin zu Milliardenbewertungen, fundamentale Story (ESG, Blockchain, Übernahmen) sowie um aktuelle Kursdynamik, Händleraktivität, Volatilität, Stops/Trailing‑Stop‑Gefahren und Folgen von Deals für den Kurs.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Diginex eingestellt.

    Informationen zur Diginex Aktie

    Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,80 Mio. € wert.

    Gerresheimer, Battalion Oil Corporation & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Diginex Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


