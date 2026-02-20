Northern Dynasty Minerals - Aktie schießt in die Höhe +4,76 % - 20.02.2026

Die Northern Dynasty Minerals Aktie konnte bisher um +4,76 % auf 1,1890€ zulegen. Das sind +0,0540 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,38 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Northern Dynasty Minerals Aktie. Nach einem Plus von +7,38 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,1890€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Northern Dynasty Minerals fokussiert sich auf das Pebble-Projekt, das bei erfolgreicher Umsetzung signifikante Marktchancen bietet, jedoch durch regulatorische Hürden und starke Konkurrenz eingeschränkt wird.

Der heutige Anstieg bei Northern Dynasty Minerals konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -18,56 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Northern Dynasty Minerals Aktie damit um -36,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,32 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Northern Dynasty Minerals einen Rückgang von -29,73 %.

Northern Dynasty Minerals Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -36,42 % 1 Monat -27,32 % 3 Monate -18,56 % 1 Jahr +80,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Northern Dynasty Minerals Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um technische Erholungstests nach starken Abstürzen (Novembertief 1,25€ unterschritten, Unterstützungen 1,30/1,20€; Diskussion, ob ein Sprung darüber Erholung bestätigt), kurzfristige Erholungschance ~20%, das Verhalten gegenüber der Nasdaq sowie fundamentale Risiken/Chancen durch DOJ/Rechtsfragen und rohstoffgetriebene Kursimpulse.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Northern Dynasty Minerals eingestellt.

Informationen zur Northern Dynasty Minerals Aktie

Es gibt 560 Mio. Northern Dynasty Minerals Aktien. Damit ist das Unternehmen 665,70 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Newmont Corporation, Rio Tinto und Co.

Newmont Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,21 %. Rio Tinto notiert im Minus, mit -0,36 %.

Northern Dynasty Minerals Aktie jetzt kaufen?

Ob die Northern Dynasty Minerals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Northern Dynasty Minerals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.