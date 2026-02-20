BERNSTEIN RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Stephen Reitman äußerte am Donnerstagabend die Vermutung, dass die Franzosen unter den europäischen Automobilherstellern eine der besten Antworten auf die Bedrohung durch chinesische Elektroautohersteller liefern. Internationales Wachstum solle bei dem Autobauer die Probleme am Heimatmarkt ausgleichen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 23:37 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 05:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 32,24EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

