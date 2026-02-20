Sumitomo Pharma Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 20.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Sumitomo Pharma Aktie. Mit einer Performance von -23,89 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +11,80 %, geht es heute bei der Sumitomo Pharma Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Sumitomo Pharma ist ein führendes Pharmaunternehmen mit einem Fokus auf innovative Therapien in Neurologie und Onkologie, konkurriert mit Branchenriesen wie Pfizer und Novartis und hebt sich durch seine F&E-Stärke und strategische Allianzen ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Sumitomo Pharma Aktionäre einen Verlust von -8,67 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Sumitomo Pharma Aktie damit um -2,92 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sumitomo Pharma +6,20 % gewonnen.

Sumitomo Pharma Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,92 % 1 Monat +9,60 % 3 Monate -8,67 % 1 Jahr +176,21 %

Informationen zur Sumitomo Pharma Aktie

Es gibt 398 Mio. Sumitomo Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,45 Mrd. € wert.

Nach +300 Prozent 2025 kommt der Absturz: Sumitomo Pharma rutscht am Freitag über 27 Prozent ab – trotz Regierungs-Okay für die iPS-Parkinson-Therapie. Citi warnt: kurzfristig fast kein Gewinn.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson, Novartis und Co.

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,36 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,76 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,15 %. Takeda Pharmaceutical Aktie verliert -0,03 % Roche Holding notiert im Plus, mit +0,54 %.

Sumitomo Pharma Aktie jetzt kaufen?

Ob die Sumitomo Pharma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Sumitomo Pharma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.