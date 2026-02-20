    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsXiaomi AktievorwärtsNachrichten zu Xiaomi

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Xiaomi Aktie unter Verkaufsdruck - 20.02.2026

    Am 20.02.2026 ist die Xiaomi Aktie, bisher, um -3,00 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.

    Besonders beachtet! - Xiaomi Aktie unter Verkaufsdruck - 20.02.2026
    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Xiaomi aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 20.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Xiaomi Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,00 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,11 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Xiaomi insgesamt ein Minus von -6,95 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Xiaomi auf -11,43 %.

    Xiaomi Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,46 %
    1 Monat -1,43 %
    3 Monate -6,95 %
    1 Jahr -36,70 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen aktueller Fundamentaldaten und Produktnews auf Kurs und Bewertung der Xiaomi‑Aktie: deutliche Smartphone‑Absatzrückgänge in China (Januar, bis −36% für Xiaomi) belasten Erwartungen. Gleichzeitig werden Xiaomi‑17‑Launch, hochautomatisierte Fertigung, EV‑Produktionsziele und Robotik als Diversifikations‑ und Margenfaktoren sowie Handelsunterbrechungen durch das Neujahrsfest und erwartete Quartalszahlen diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

    Zur Xiaomi Diskussion

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,84 Mrd. € wert.

    Gerresheimer, Battalion Oil Corporation & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Warum Silver North Resources vom Silberhunger von Xiaomi und Broadcom profitiert


    Drei Megatrends erschüttern die Wirtschaft: Der KI-Boom treibt den Energiebedarf in schwindelerregende Höhen – ein einziges Rechenzentrum verbraucht heute so viel Strom wie 100.000 Haushalte. Gleichzeitig zerfällt die alte Handelsordnung, und ein …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. Alphabet notiert im Plus, mit +1,40 %.

    Xiaomi Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Xiaomi

    -3,46 %
    -2,46 %
    -1,43 %
    -6,95 %
    -36,70 %
    +153,62 %
    +25,31 %
    +102,38 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Xiaomi Aktie unter Verkaufsdruck - 20.02.2026 Am 20.02.2026 ist die Xiaomi Aktie, bisher, um -3,00 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Xiaomi Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     