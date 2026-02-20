Xiaomi Aktie unter Verkaufsdruck - 20.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Xiaomi Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,00 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,11 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Xiaomi insgesamt ein Minus von -6,95 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,46 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,43 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Xiaomi auf -11,43 %.

Xiaomi Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,46 % 1 Monat -1,43 % 3 Monate -6,95 % 1 Jahr -36,70 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen aktueller Fundamentaldaten und Produktnews auf Kurs und Bewertung der Xiaomi‑Aktie: deutliche Smartphone‑Absatzrückgänge in China (Januar, bis −36% für Xiaomi) belasten Erwartungen. Gleichzeitig werden Xiaomi‑17‑Launch, hochautomatisierte Fertigung, EV‑Produktionsziele und Robotik als Diversifikations‑ und Margenfaktoren sowie Handelsunterbrechungen durch das Neujahrsfest und erwartete Quartalszahlen diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 22 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,84 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. Alphabet notiert im Plus, mit +1,40 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.