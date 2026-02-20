    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMobotix AktievorwärtsNachrichten zu Mobotix

    Mobotix Aktie mit deutlichem Rücksetzer - -5,36 % - 20.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Mobotix Aktie bisher Verluste von -5,36 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Mobotix Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Mobotix ist ein führender Anbieter von IP-Kamerasystemen, bekannt für dezentrale, energieeffiziente Lösungen und hohe Bildqualität. Hauptkonkurrenten sind Axis, Hikvision und Bosch. Das Unternehmen bietet robuste, wetterfeste Kameras und integrierte Sicherheitslösungen, die sich durch ihre Premiumqualität auszeichnen.

    Mobotix aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 20.02.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Mobotix Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,36 % im Minus. Die Talfahrt der Mobotix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -7,69 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,5900, mit einem Minus von -5,36 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Mobotix-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +105,16 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mobotix Aktie damit um +135,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +162,81 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +186,49 % gewonnen.

    Mobotix Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +135,56 %
    1 Monat +162,81 %
    3 Monate +105,16 %
    1 Jahr +189,09 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Volatilität der Mobotix‑Aktie: Spekulationen zu einer cryptischen X‑Mitteilung, hohe Handelsvolumina (Tradegate ~900.000), Kursbewegungen um 1,7–2,0 €, Blockorders (600–5000 Stück) und Limit‑Order‑Probleme, Hinweise auf Pump‑and‑Dump oder Orderbuch‑Manipulation sowie den Einfluss der Großaktionärin Certina (8,6 Mio. Aktien) und mögliche Einstiegsniveaus.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Mobotix eingestellt.

    Informationen zur Mobotix Aktie

    Es gibt 13 Mio. Mobotix Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,10 Mio. € wert.

    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,18 %.

    Ob die Mobotix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mobotix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


