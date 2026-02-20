JPMORGAN stuft Nestle auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Nach der Vorstellung der Jahreszahlen und der anschließenden Analystenkonferenz habe sie ihre Ergebnisprognose je Aktie für 2026 wegen negativer Währungseffekte gesenkt, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. 2026 traut sie dem Nahrungsmittelkonzern nun ein höheres organisches Umsatzwachstum als bisher zu, auch wenn sie mit einem verhaltenen Jahresstart rechnet./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,35 % und einem Kurs von 89,34EUR auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 90

Kursziel alt: 90

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

