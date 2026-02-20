    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Eröffnung

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX muss die 25 000 Punkte halten – USA-Iran-Konflikt bremst Kauflaune

    Der DAX wird zur Handelseröffnung am Freitag bei 25 090 Punkten erwartet.

    Die Handelsvorgaben aus Asien sind von Gewinnmitnahmen bei den Technologiewerten und den Sorgen vor einer Eskalation im Konflikt zwischen dem Iran und den USA geprägt. Die Börse in Hongkong hat nach den Feiertagen schwächer tendiert, während der Kospi in Seoul seine Vortagesgewinne weiter ausbauen konnte. In Südkorea dominieren die Halbleiter- und Rüstungswerte weiterhin das Handelsgeschehen, nachdem die HBM4-Halbleiterpreise Spekulationen nach um bis zu 30 Prozent steigen könnten. In Japan halfen die besser als erwarteten Einkaufsmanagerindizes wenig, auch im Nikkei dominierten vor dem Wochenende die Gewinnmitnahmen.

    Auch für den DAX deutet sich zum Wochenschluss ein positiver Handelsstart an, womit der Markt einen weiteren Versuch starten kann, sich über der runden Marke von 25 000 Punkten zu etablieren. Mit dem Wochenende vor der Tür und der Frage, ob die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran am Ende zum Erfolg führen oder doch zeitnah ein Militärschlag der Amerikaner erfolgt, dürfte auf dem Frankfurter Börsenparkett allerdings auch die Zurückhaltung reagieren. Da wäre es schon als Erfolg zu werten, wenn der DAX die 25 000 Zähler mit ins Wochenende nehmen kann.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    23.055,08€
    Basispreis
    2,03
    Ask
    × 11,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.198,78€
    Basispreis
    21,34
    Ask
    × 11,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Erzeugerpreise in Deutschland sind im Januar stärker als erwartet gesunken und reduzieren damit den Preisdruck für Wirtschaft und Verbraucher. Im Laufe des Handelstages rücken die europäischen Einkaufsmanagerindizes in den Fokus. Es wird zudem Quartalszahlen von Air Liquide geben und aus den USA dürften die PCE-Kernrate, die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt und das Konsumklima der Universität Michigan auf Interesse der Anleger stoßen.

    Aus technischer Sicht dürfte sich der DAX heute im Bereich zwischen 24 950 und 25 250 Punkten aufhalten.

    Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

    CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

    Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Andreas Lipkow
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Andreas Lipkow
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Eröffnung DAX muss die 25 000 Punkte halten – USA-Iran-Konflikt bremst Kauflaune Der DAX wird zur Handelseröffnung am Freitag bei 25 090 Punkten erwartet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     