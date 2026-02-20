Danone wächst stärker als erwartet

Neuigkeiten gab es auch zu dem Anfang des Jahres bekannt gewordenen Rückruf von Babynahrung. Derzeit seien die finanziellen Folgen nicht wesentlich, teilte Danone mit. Die Franzosen mussten ebenso wie etwa Nestle und andere Konkurrenten Babynahrung zurückrufen, nachdem darin der giftige Stoff Cereulide gefunden wurde. Nach Abschluss der Rückrufaktion will Danone die endgültigen Folgen bewerten./lew/err/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 75,18 auf Tradegate (20. Februar 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +3,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 227,55 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,50CHF. Von den letzten 8 Analysten der Nestle Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 90,00CHF was eine Bandbreite von -16,19 %/+1,93 % bedeutet.