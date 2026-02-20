    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLang & Schwarz AktievorwärtsNachrichten zu Lang & Schwarz
    Lang & Schwarz: Rekordjahr 2025 & starker Start 2026!

    Rekordjahr 2025: Deutlich gesteigerte Erträge, starkes Handelsergebnis, solide Kapitalbasis – trotz Sondereffekten und Investitionen in Wachstum.

    Lang & Schwarz: Rekordjahr 2025 & starker Start 2026!
    • Rekordergebnis 2025: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit EUR 100,4 Mio. (Vorjahr EUR 71,3 Mio.), Konzernüberschuss EUR 48,6 Mio. (Vorjahr EUR 22,1 Mio.).
    • Bereinigt um Sondereffekte: Konzernüberschuss EUR 69,0 Mio. (Vorjahr EUR 49,0 Mio.), Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten EUR 7,32 (Vorjahr EUR 5,19).
    • Starkes Handelsergebnis: Ergebnis aus der Handelstätigkeit EUR 145,4 Mio. (plus 33% gegenüber EUR 109,2 Mio.); Handelsvolumen mehr als verdoppelt auf EUR 334,3 Mrd.; Anzahl Trades auf 108,4 Mio. (Anstieg ~80%).
    • Sondereffekte belasten Ergebnis: Gesamt-Sondereffekte EUR -20,5 Mio., davon Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken EUR 19,2 Mio. (inkl. verpflichtender Zuführung EUR 4,2 Mio.).
    • Dividendenvorschlag: Auszahlung von EUR 2,00 je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vorgesehen (vorbehaltlich Hauptversammlungsbeschluss).
    • Solide Bilanz und Ausblick: Bilanzielle Konzerneigenmittel inkl. Fonds EUR 158,7 Mio. (31.12.2025; 31.12.2024: EUR 107,0 Mio.), Mitarbeiteranzahl gestiegen auf 95; Vorstand meldet „ausgezeichneten“ Start ins Geschäftsjahr 2026.

    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
