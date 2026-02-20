Kaufempfehlung treibt Thyssenkrupp wieder an

Die Aktien von Thyssenkrupp haben sich seit ihrem Rekordtief im Herbst 2024 bei rund 2,08 Euro zuletzt versechsfacht. Im Bereich ihrer 200-Monats-Linie ging ihnen dann zuletzt etwas die Luft aus. Bis zum Rekord bei gut 35 Euro aus dem Jahr 2007 ist es noch ein weiter Weg./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,06 % und einem Kurs von 11,12 auf Tradegate (20. Februar 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +4,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,96 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,96 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/-1,79 % bedeutet.