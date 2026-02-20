BARCLAYS stuft COMMERZBANK AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Commerzbank von 30,40 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Commerzbank biete solide Fundamentaldaten mit einem von den Erträgen getriebenen, starken Ergebniswachstum je Aktie (EPS), schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Flora Bocahut in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Frankfurter profitieren von Rückenwind in Deutschland und Polen. Ihre EPS-Prognosen lägen allerdings unter den Konsensschätzungen, und das Bewertungsniveau beinhalte nur begrenztes Kurspotenzial, betonte die Expertin./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 34,06EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Flora Bocahut

Analysiertes Unternehmen: COMMERZBANK AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 36

Kursziel alt: 30,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

