Überwiegend Verluste - Südkorea aber erneut stark

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Japanische Aktien kamen nach den Vortagesgewinnen zurück. Der Nikkei-225 sank um 1,12 Prozent auf 56.825,70 Punkte. "Die Kriegsvorbereitungen rund um den Iran drückten", hieß es dazu in einem Kommentar der Landesbank Baden-Württemberg. Auch auf Wochensicht lag der Nikkei-225 leicht im Minus.

In Hongkong kam es nach der Feiertagspause am Freitag ebenfalls zu Abgaben. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone gab zuletzt um 0,81 Prozent auf 26.490,25 Punkte nach. An den Festlands-Börsen Chinas und in Taiwan fand feiertagsbedingt erneut kein Handel statt.

Etwas besser hielt sich der australische S&P/ASX 200 mit nahezu unveränderter Tendenz.

Der südkoreanische Markt baute dagegen seine Vortagesgewinne aus und erreichte neue Hochs. Er liege damit seit Jahresbeginn über 37 Prozent im Plus, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an./mf/jha/



