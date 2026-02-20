    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Überwiegend Verluste - Südkorea aber erneut stark

    Für Sie zusammengefasst
    • Asien meist schwächer; Nikkei -1,12% wegen Iran
    • Hang Seng -0,81%; Festland, Taiwan pausiert...
    • Australien stabil; Südkorea neue Hochs +37%...
    Aktien Asien - Überwiegend Verluste - Südkorea aber erneut stark
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Japanische Aktien kamen nach den Vortagesgewinnen zurück. Der Nikkei-225 sank um 1,12 Prozent auf 56.825,70 Punkte. "Die Kriegsvorbereitungen rund um den Iran drückten", hieß es dazu in einem Kommentar der Landesbank Baden-Württemberg. Auch auf Wochensicht lag der Nikkei-225 leicht im Minus.

    In Hongkong kam es nach der Feiertagspause am Freitag ebenfalls zu Abgaben. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone gab zuletzt um 0,81 Prozent auf 26.490,25 Punkte nach. An den Festlands-Börsen Chinas und in Taiwan fand feiertagsbedingt erneut kein Handel statt.

    Etwas besser hielt sich der australische S&P/ASX 200 mit nahezu unveränderter Tendenz.

    Der südkoreanische Markt baute dagegen seine Vortagesgewinne aus und erreichte neue Hochs. Er liege damit seit Jahresbeginn über 37 Prozent im Plus, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an./mf/jha/





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Überwiegend Verluste - Südkorea aber erneut stark Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Japanische Aktien kamen nach den Vortagesgewinnen zurück. Der Nikkei-225 sank um 1,12 Prozent auf 56.825,70 Punkte. "Die Kriegsvorbereitungen rund um den Iran drückten", hieß …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     