Defensivere Werte wieder gefragt!

Die umfangreiche Investitionsphase in 5G-Technologie und Glasfasernetze neigt sich dem Ende zu. Für Telekommunikationsunternehmen verbessern sich dadurch die Gewinnmargen. Dies schafft Spielraum für höhere Dividenden, Aktienrückkäufe und den Abbau von Schulden. Folglich gewinnen Telekommunikationstitel allmählich ihre Rolle als defensiver Sektor im Anlegerportfolio zurück. Die Aktie der Deutschen Telekom zählt nach einem schwachen Jahr 2025 zu den Gewinnern des laufenden Börsenjahres und verzeichnete bereits einen Kursanstieg von rund 23 Prozent. Analysten sehen weiteres Kurspotenzial. Deutsche Bank Research bestätigt die Kaufempfehlung („Buy“) für die Deutsche Telekom und hält am Kursziel von 42 Euro fest. Ohne die schwache Kursentwicklung von T-Mobile US hätten sich die Aktien des Bonner Unternehmens deutlich stärker erholt.

Ab Mitte März 2022 bis zum Allzeithoch am 3. März 2025 bei 35,91 Euro zeigte die Kursentwicklung der Deutschen Telekom eine deutliche Aufwärtsdynamik. Wesentlichen Anteil daran hatte die schrittweise Integration der Tochtergesellschaft T-Mobile US. Die positiven Wachstumszahlen aus den USA stärkten auch die Muttergesellschaft in Deutschland. Besonders bemerkenswert ist die Kurssteigerung vom 17. April 2024 bis zum 3. März 2025, in der der Kurs um rund 58 Prozent zulegte. Ab dem 3. März 2025 trat der Aktienkurs in eine Konsolidierungsphase ein, die von Anfang November 2025 bis Ende Januar 2026 in eine Bodenbildung überging. Anschließend setzte eine erneute Phase starker Kurszuwächse ein. Sollte die Rotation hin zu defensiven Werten anhalten, könnte der Kurs das von Deutsche Bank Research prognostizierte Ziel von 42 Euro erreichen. Dies würde einem weiteren, ungehebelten Zuwachs von 31 Prozent entsprechen. Allerdings könnte der Anstieg durch die zu überwindende Widerstandszone zwischen 34,38 Euro und 35,91 Euro erschwert werden.

Deutsche Telekom AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der Deutsche Telekom AG bis auf 36,57 Euro ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MK9JGX) überproportional mit einem Omega von 4,39 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 28 % und dem Ziel bei 36,57 Euro (8,05 Euro beim Optionsschein) ist bis zum 19.03.2026 eine Rendite von rund 55 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 29,90 Euro, resultiert daraus ein Verlust von rund 34 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,60 zu 1, wenn bei 29,90 Euro (3,43 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK9JGX Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 5,09 – 5,11 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 29,50 Euro Basiswert: Deutsche Telekom AG akt. Kurs Basiswert: 32,63 Euro Laufzeit: 18.06.2027 Kursziel: 8,05 Euro Omega: 4,39 Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Optionsschein-Update 20.02.2026: Vonovia SE Die am 16. Januar 2026 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN JF83LE) mit dem Basispreis von 28,00 Euro auf die Vonovia SE zu setzen, notiert zur Stunde zum Geldkurs von 0,25 Euro und liegt mit 67 Prozent im Plus. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in Erwartung steigender Kurse hier investiert bleiben möchte, könnte den Stoppkurs im Derivat auf 0,23 Euro nachziehen. So kann diese Position weit über Break-even abgesichert werden.

Vonovia SE (Tageschart in Euro)

