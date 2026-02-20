Novartis trennt sich von Novartis India

Novartis unterhält in dem Land keine eigene Produktion, sondern vertreibt dort vor allem Medikamente wie das Schmerzmittel Voveran./hr/sc/AWP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 139,0 auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +2,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,03 %.

Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 293,42 Mrd..

Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,22CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 104,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 135,00CHF was eine Bandbreite von -25,12 %/-2,80 % bedeutet.