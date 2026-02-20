Novartis trennt sich von Novartis India
- Novartis verkauft 70,68% an Investoren (159M$)
- Käufer: WaveRise, ChrysCap, Two Infinity; +26%
- Keine Produktion in Indien; vertreibt Voveran.
ZÜRICH/MUMBAI (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis trennt sich von seiner Beteiligung in Indien. Diese Entscheidung folgt auf die im Februar 2024 angekündigte "strategische Überprüfung". Es handelt sich dabei um die Novartis India Limited, die an der Börse Bombay notiert ist und an der Novartis einen Anteil von 70,68 Prozent hält.
Wie Novartis am Freitag mitteilte, werde der Anteil für etwa 159 Millionen US-Dollar an ein Konsortium von Finanzinvestoren verkauft. Zum Käuferkonsortium gehören WaveRise Investments, ChrysCapital und Two Infinity Partners. Zudem kündigte die Gruppe ein Pflichtangebot für den Erwerb weiterer 26 Prozent der Anteile an.
Novartis unterhält in dem Land keine eigene Produktion, sondern vertreibt dort vor allem Medikamente wie das Schmerzmittel Voveran./hr/sc/AWP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novartis Aktie
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 139,0 auf Lang & Schwarz (20. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novartis Aktie um +2,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Novartis bezifferte sich zuletzt auf 293,42 Mrd..
Novartis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,22CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 104,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 135,00CHF was eine Bandbreite von -25,12 %/-2,80 % bedeutet.
Der gestrige Kursverlust von mehr 4 Prozent war sicherlich übertrieben; kann natürlich heute nochmal heruntergehen. Dadurch ergeben sich aber gute Nachkaufchancen. Im Gegensatz zu Roche sind die Analysen nicht ganz so skeptisch. Nach wie vor gilt die Maxime: Novartis verkauft man nicht; obwohl man wahrscheinlich durch die Aktie nicht reich wird.