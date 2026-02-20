    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis
    Novartis trennt sich von Novartis India

    ZÜRICH/MUMBAI (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Novartis trennt sich von seiner Beteiligung in Indien. Diese Entscheidung folgt auf die im Februar 2024 angekündigte "strategische Überprüfung". Es handelt sich dabei um die Novartis India Limited, die an der Börse Bombay notiert ist und an der Novartis einen Anteil von 70,68 Prozent hält.

    Wie Novartis am Freitag mitteilte, werde der Anteil für etwa 159 Millionen US-Dollar an ein Konsortium von Finanzinvestoren verkauft. Zum Käuferkonsortium gehören WaveRise Investments, ChrysCapital und Two Infinity Partners. Zudem kündigte die Gruppe ein Pflichtangebot für den Erwerb weiterer 26 Prozent der Anteile an.

    Novartis unterhält in dem Land keine eigene Produktion, sondern vertreibt dort vor allem Medikamente wie das Schmerzmittel Voveran./hr/sc/AWP/jha

