FOCUS Money katapultiert Tocvan zurück auf die große Bühne

Wenn ein Börsenmagazin wie FOCUS Money eine aussichtsreiche Aktie nicht nur einmal, sondern zum zweiten Mal aufgreift, ist das mehr als eine nette Erwähnung – es ist ein Vertrauensbeweis.

Genau das ist jetzt passiert: FOCUS Money hat erneut über Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64) berichtet, sowohl in der Printausgabe als auch in der Online-Ausgabe. Für ein wachsendes Explorations- und Minenentwicklungsunternehmen ist diese Kombination ein Reichweitenhebel, den man nicht unterschätzen darf.

Denn Sichtbarkeit ist an der Börse keine Nebensache. Sichtbarkeit ist ein Beschleuniger.

Wieder im Rampenlicht: Reichweite, die Momentum schafft

FOCUS Money ist „Deutschlands reichweitenstärkstes Finanzmagazin“ und erreicht rund 580.000 Leser pro Ausgabe (ma) bei rund 85.000 verkauften Print-Exemplaren (IVW-Stand VI/25).

Damit verschafft die Berichterstattung Tocvan nicht nur Aufmerksamkeit im Rohstoffsektor, sondern vor allem Zugang zu einer deutlich breiteren Anlegeröffentlichkeit.

Der zweite FOCUS Money Beitrag ist deshalb so bedeutsam, weil er ein klares Signal sendet: Tocvan ist keine kurze Momentaufnahme im Newsflow, sondern ein Thema, das eine Redaktion erneut als relevant einstuft. Genau das hebt die Wahrnehmung aus der klassischen Explorer-Nische heraus und trägt die Story in ein Publikum, das oft erst dann einsteigt, wenn ein Wert „in der Breite“ ankommt.

Gerade in Deutschland wirkt FOCUS Money für viele Privatanleger wie ein Qualitätssiegel: Was dort erscheint, wird wahrgenommen, weitergeleitet und diskutiert. Das schafft Reichweite, stärkt Vertrauen und öffnet die Tür zu neuen Investorengruppen, die Tocvan bisher schlicht nicht auf dem Radar hatten.

Kurz gesagt: Tocvan wird sichtbarer. Und Sichtbarkeit wirkt.

Auf der Abbildung sieht man einen Balkenvergleich der verkauften Auflage: FOCUS Money liegt mit 72.181 klar vor Capital (47.112) und BÖRSE Online (23.715). Die Abweichung zu den im Text genannten rund 85.000 ergibt sich aus der Datenbasis: Die Grafik nutzt ältere ma-/IVW-Werte bis 2024 (siehe Quellenzeile). Die ca. 85.000 stammen aus einem neueren IVW-Stand (VI/25) – daher der höhere Wert. Quelle: BCN – Burda Community Network (bcn.group)

Perfektes Timing: Gestern 10 Mio. CAD mit Stifel abgeschlossen

Dass diese Medienaufmerksamkeit jetzt kommt, ist kein Zufall, sondern Timing mit Rückenwind: Gestern hat Tocvan die Finanzierung über insgesamt rund 10 Mio. CAD mit der Stifel Investmentbank abgeschlossen. Das ist nicht einfach nur Kapital. Das ist ein klarer Schritt in Richtung institutioneller Wahrnehmung.

Stifel Canada steht in der Mining-Finanzierungswelt für Struktur, Zugang und Qualität. Wer mit Stifel arbeitet, sendet an den Markt: Wir sind bereit für die nächste Liga. Und genau dieses Ausrufezeichen wird durch die FOCUS Money Berichterstattung zusätzlich verstärkt, weil es nicht nur im Sektorrauschen verhallt, sondern dort ankommt, wo neue Aufmerksamkeit und frisches Kapital entstehen.

Bohrergebnisse am laufenden Band: Bis zu 3 Bohrgeräte gleichzeitig

Während viele Explorer monatelang auf „das nächste Update“ warten lassen, geht Tocvan operativ auf Taktzahl. Der Kernpunkt: Bohrergebnisse sollen in dichter Folge kommen, weil das Unternehmen das Bohrprogramm mit bis zu 3 Bohrgeräten gleichzeitig massiv beschleunigt.

Das ist ein entscheidender Unterschied, den der Markt liebt: Tempo reduziert die Zeit zwischen Potenzial und Bestätigung. Jede weitere Bohrung ist nicht nur ein weiterer Meter im Boden, sondern ein weiteres überzeugendes Argument, warum Tocvan für Investoren immer interessanter wird.

Und genau hier liegt das Momentum: Tocvan koppelt institutionelle Kapitalmarktstärke (Stifel) mit operativer Schlagzahl (mehrere Bohrgeräte). Diese Kombination ist es, die Aufmerksamkeit in Kursenergie übersetzen kann.

Längsschnitt (Blick nach Osten) über das gesamte Gran Pilar Projekt: Gegenüberstellung von North Block und South Block/Main Zone über rund 5 km Streichenlänge. Eingezeichnet sind die Lage der ersten North Block Bohrungen mit ausgewählten Abschnitten, markante hochgradige Oberflächenwerte sowie der große, bislang weitgehend ungetestete Korridor zwischen den Projektbereichen.

3D-Ansicht des Gran Pilar Projekts mit Main Zone/South Block (inkl. Pilot-Anlage sowie neuen Zufahrtswegen und Bohrpads) und dem erstmaligen Anbohren des North Blocks („Debüt-Bohrungen“). Markiert sind die aktuelle Bohrposition, ausgewählte hochgradige Oberflächenproben sowie der großräumige Projektmaßstab über mehrere Kilometer.

South Block: Hier entsteht die Pilotmine und der erste Cashflow

Der South Block ist nicht nur ein weiteres Bohrgebiet – es ist das operative Herzstück der nächsten Phase. Denn hier wird die Pilotmine stehen. Das Ziel ist klar: Erstmals Cashflow generieren und parallel die Basis für die nächste Entwicklungsstufe schaffen.

Wichtig ist dabei: Eine Pilotmine ist kein PR-Begriff, sondern ein strategischer Mechanismus. Eine Pilotmine kann den Übergang von der Exploration in die kommerzielle Massenproduktion deutlich beschleunigen. Sie liefert zudem handfeste Daten aus dem laufenden Betrieb, etwa zu durchschnittlichen Gold-Silber-Gehalten, Gewinnungsraten, Verarbeitungszeiten und Logistik, und untermauert die Wirtschaftlichkeit nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis. Vor allem zeigt sie dem Markt unmissverständlich: Das ist nicht nur Bohrkern und Theorie, sondern ein Projekt, das sich konsequent in Richtung erster Cashflows bewegt.

Für viele Investoren ist genau dieser Punkt der psychologische Schalter: Sobald ein Explorer beginnt, sich in Richtung „Business“ zu bewegen, verändert sich die Bewertungsperspektive.

Main Zone: Vergrößerung der bekannten Lagerstätte

Parallel zum Aufbau der Pilotmine steht im South Block die Vergrösserung der bekannten Main Zone Gold-Lagerstätte im Fokus: Ein Gebiet, in dem bereits über 30.000 m an Bohrungen abgeschlossen wurden. Das ist der klassische Werthebel: Eine identifizierte Lagerstätte wird nicht nur bestätigt, sondern systematisch vergrößert.

Der Markt belohnt dabei nicht nur spektakuläre Einzeltreffer, sondern vor allem ein konsistentes Bild: Kontinuität, Geometrie, Erweiterbarkeit. Je klarer Tocvan zeigen kann, dass die Main Zone grösser, zusammenhängender und planbarer wird, desto stärker wird die Grundlage für die nächsten Bewertungsstufen.

Das ist die Arbeit, die aus Potenzial belastbare Substanz macht.

North Block: Die Chance auf eine neue Groß-Entdeckung

Und dann ist da noch der Teil, der in Explorationszyklen oft den grössten Hebel liefert: Neue Entdeckungen.

Im North Block will Tocvan eine weitere Lagerstätte entdecken – mit Fokus auf ein epithermales Gold- und Silbersystem. Epithermale Gold-Silber-Lagerstätten sind für Investoren deshalb so spannend, weil sie oft sehr schnell sehr groß werden können.

Kurz gefasst:

South Block steht für Entwicklung, Pilotmine, Cashflow und Main Zone Wachstum.

steht für Entwicklung, Pilotmine, Cashflow und Main Zone Wachstum. North Block steht für Entdeckung, optionalen Upside und neue Skalierung.

Diese Dualität ist strategisch stark, weil sie 2 Märkte gleichzeitig bedient: Den Markt für Fortschritt und den Markt für Überraschungen.

Fazit

Dass FOCUS Money Tocvan jetzt erneut aufgreift, fällt in eine Phase, in der das Unternehmen gleich mehrere Katalysatoren gleichzeitig zündet und damit das Momentum auf mehreren Ebenen verstärkt:

10 Mio. CAD Finanzierung abgeschlossen (Stifel)

Beschleunigte Bohrprogramme mit hoher Taktung

Pilotmine im South Block als Cashflow-Perspektive

Main Zone Vergrößerung als Substanztreiber

North Block als Entdeckungs-Option (epithermale Gold-Silber-Lagerstätte mit womöglich riesigen Ausmaßen)

Das ist genau die Art von Setup, die in Rohstoffaktien für Aufmerksamkeit sorgt. Und die Aufmerksamkeit verstärkt sich, wenn sie nicht nur aus dem Sektor kommt, sondern aus dem Mainstream.

FOCUS Money liefert Reichweite. Tocvan liefert operative Schlagzahl. Und Stifel steht als institutioneller Partner für Kapitalmarkt-Glaubwürdigkeit und Rückenwind. Wenn diese 3 Faktoren zeitlich zusammenfallen, entsteht eine Ausgangslage, die weit mehr ist als nur „gute PR“: Ein echter Verstärker für Momentum, der den Aktienkurs nachhaltig antreiben sollte.

Goldpreis (USD/Unze) bleibt im langfristigen Aufwärtstrendkanal – eine Korrektur ist dabei völlig normal und oft gesund. Weil Gold weiterhin auf sehr hohem Niveau notiert, sind die Rahmenbedingungen für Deals im Sektor (Partnerschaften, Übernahmen) besonders attraktiv. Bei einem Goldpreis von rund 5.000 USD und erwarteten Produktionskosten von etwa 1.500 USD je Unze wären die Margen aussergewöhnlich hoch.

Unternehmensdetails

Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 78.108.954

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: 0,98 CAD (19.02.2026)

Marktkapitalisierung: 77 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: 0,616 EUR (19.02.2026)

Marktkapitalisierung: 48 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone und Tocvan Ventures Corp. („Tocvan“) weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Tocvan verwiesen, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zugänglich sind, um eine umfassendere Diskussion der Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen zu erhalten. Übersetzungen aus dem Englischen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Abweichungen oder Fehler können nicht ausgeschlossen werden. Verbindlich sind ausschließlich die englischen Originalfassungen. Dieser Bericht enthält bestimmte Aussagen, die „zukunftsgerichtete Informationen“ oder „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Tatsachen wiedergeben, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorliegenden Erwartungen, Annahmen, Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensführung von Tocvan Ventures Corp. sowie des Autors. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen insbesondere – sind jedoch nicht darauf beschränkt – Aussagen, Einschätzungen, Erwartungen und Annahmen in Bezug auf: Den strategischen und operativen Nutzen der abgeschlossenen Bought-Deal-Finanzierung über 10.005.000 CAD (einschliesslich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und die daraus abgeleitete Handlungsfähigkeit; die geplante Verwendung der Mittel und deren Einfluss auf Tempo, Umfang und Priorisierung der Projektaktivitäten; die weitere Beschleunigung der Explorations- und Erschliessungsarbeiten am Gran Pilar Gold-Silber-Projekt, einschliesslich Umfang, zeitlicher Ablauf, Bohrmeter, Zielzonen und Ergebnisse laufender und geplanter Bohr-, Probenahme-, Analyse- und Auswertungsprogramme im South Block und North Block; die Verfügbarkeit, Anzahl und Einsatzplanung von Bohrgeräten (einschliesslich der Möglichkeit, mit mehreren Bohrgeräten parallel zu arbeiten) sowie die Erwartung eines daraus resultierenden kontinuierlichen Nachrichtenflusses; die Vorbereitung, den Aufbau, die Inbetriebnahme, den Betrieb und die Optimierung der genehmigten Pilotmine einschliesslich Zeitplan, technischer Umsetzung, Produktionsannahmen, Kostenannahmen und metallurgischer Übertragbarkeit; die parallele Umsetzung von Exploration, technischer Projektvorbereitung und Pilotminenaktivitäten; die Erstellung, Aktualisierung und Weiterentwicklung von Ressourcenschätzungen sowie technischen und wirtschaftlichen Bewertungen; sowie Erwartungen hinsichtlich künftiger Marktbedingungen, insbesondere der Preisentwicklung von Gold und Silber, der Kapitalmarktbedingungen und deren möglichem Einfluss auf Projektbewertung, Finanzierung, strategische Optionen, Partnerschaften oder potenzielle Transaktionen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, können sich jedoch aufgrund bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren als unzutreffend erweisen. Solche Faktoren können dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse, Entwicklungen oder Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit dargestellten Erwartungen abweichen. Zu den wesentlichen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem: Die spekulative Natur von Explorations-, Erschliessungs- und Pilotminenprojekten; das Risiko, dass Bohr-, Explorations- oder Projektentwicklungsprogramme verzögert, angepasst, reduziert oder nicht wie derzeit erwartet umgesetzt werden; die Möglichkeit, dass laufende oder zukünftige Programme Ergebnisse liefern, die nicht den aktuellen Erwartungen, Interpretationen oder Zielannahmen entsprechen; geologische Unsicherheiten hinsichtlich Kontinuität, Ausdehnung, Geometrie und Gehalt mineralisierter Zonen sowie struktureller Modelle; die Möglichkeit, dass frühe oder vorläufige Explorationsergebnisse mit zunehmender Datendichte angepasst oder revidiert werden müssen; technische, operative, logistische oder ausrüstungsbezogene Risiken (einschliesslich Probenaufbereitung, Analytik, Datenqualität/QA-QC, Verfügbarkeit von Auftragnehmern, Material, Energie, Wasser, Infrastruktur); Risiken im Zusammenhang mit Wetter, Zugang, Sicherheit und der Arbeit in Projektgebieten in Mexiko; Risiken im Zusammenhang mit der Vorbereitung, dem Aufbau und dem Betrieb der Pilotmine, einschliesslich möglicher Kostenüberschreitungen, Zeitverzögerungen, Lieferkettenproblemen oder infrastruktureller Einschränkungen; die Unsicherheit, dass Pilotminen-, Test- oder metallurgische Ergebnisse vollständig, zuverlässig oder wirtschaftlich auf grössere oder weiterentwickelte Produktionsszenarien übertragbar sind; Abhängigkeiten von behördlichen Genehmigungen, regulatorischen Anforderungen sowie Umwelt- und Sozialfaktoren, auch dort, wo wesentliche Genehmigungen bereits erteilt wurden; politische, regulatorische, steuerliche oder rechtliche Änderungen in Mexiko; Schwankungen der Edelmetallpreise, Wechselkursrisiken sowie allgemeine makroökonomische oder geopolitische Entwicklungen; Marktvolatilität und die Möglichkeit, dass Kursbewegungen rund um Kapitalmarkttransaktionen stärker oder länger anhalten als erwartet; sowie Verwässerungsrisiken, unter anderem durch die Ausübung von Warrants, und allgemeine Risiken im Zusammenhang mit Liquidität und Kapitalmarktzugang. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäss mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen. Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weder der Autor noch Tocvan Ventures Corp. übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung in Höhe von 19.000 CAD für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zudem hält er Wertpapiere von Tocvan und wird daher auch von einem Handelsvolumen- und Kursanstieg profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann.