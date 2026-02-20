    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Kursziel 13 Euro!

    ThyssenKrupp auf Buy – Jefferies sieht großes Potenzial durch Umstrukturierung

    Die Aktie des Essener Industrieriesen steigt am Freitagmorgen deutlich an. Grund ist eine Hochstufung der Analysten von Jefferies.

    Foto: Jonas Güttler/dpa

    Die Experten des US-Investmenthauses Jefferies haben die Aktie von ThyssenKrupp von Hold auf Buy hochgestuft und das Kursziel von 12,50 Euro auf 13,00 Euro angehoben.

    Die Aktie ist zuletzt von ihrem Mehrjahreshoch im Januar etwas zurückgekommen. Die Experten sehen nun erhebliches Potenzial für ThyssenKrupp, vor allem dank strategischer Umstrukturierungen und wachsender Chancen durch politische Fördermaßnahmen im europäischen Stahlsektor.

    Zu den Haupttreibern für den Kurs könnte ein Verkauf der Stahldivision Steel Europe werden, eine potenzielle Börsennotierung oder ein Verkauf des Bereichs tk Elevator sowie eine Abspaltung von Material Services. Diese Schritte dürften aus Sicht der Experten für eine erhebliche Wertsteigerung sorgen.

    ThyssenKrupp

    +3,57 %
    +4,36 %
    +6,96 %
    +16,45 %
    +150,84 %
    +110,35 %
    +29,62 %
    -1,77 %
    +43,63 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000

    Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2026 bleiben insgesamt negativ, da ThyssenKrupp von einem freien Cashflow (FCF) im Minusbereich von -600 bis -400 Millionen Euro ausgeht. Dies ist vor allem auf hohe Umstrukturierungskosten in Höhe von 350 Millionen Euro und Investitionen von 1,4 bis 1,6 Milliarden Euro, von denen etwa 50 Prozent in die Stahlproduktion fließen, zurückzuführen. Trotz dieser Herausforderungen zeigt sich das Unternehmen jedoch robust. Die Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen bis zur zweiten Jahreshälfte 2026 eine positive Wende bei der Liquidität erreichen kann.

    Besonders im Stahlbereich sorgt die Einführung von Importquoten und EU-Politikmaßnahmen für einen positiven Ausblick. Die Verkaufsverhandlungen mit Jindal für den Verkauf der Stahlwerke laufen und könnten in den kommenden Monaten abgeschlossen werden. Auch die Bewertung von tk Elevator steht im Fokus, da ThyssenKrupp hier eine nicht-kernstrategische Beteiligung besitzt, die durch einen Verkauf oder eine IPO monetarisiert werden könnte.

    Mit einem finanziellen Polster von 3,7 Milliarden Euro an Nettokapital und einer stabilen Ertragslage bleibe ThyssenKrupp trotz makroökonomischer Unsicherheiten gut positioniert, so Jefferies. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
