Renk-Bonus-Zertifikat mit 25%-Chance und 38% Sicherheitspuffer

Die Ankündigung des Unternehmens, das Engagement im US-Bundesstaat Michigan zur Stärkung der Verteidigungsindustrie der USA weiter ausbauen zu werden, könnte den Kurs der Renk-Aktie zumindest gut unterstützen. Darüber hinaus bekräftigte die Mehrheit der Experten nach der kräftigen Kurskorrektur der vergangenen Monate mit Kurszielen von bis zu 75 Euro (JP Morgan) ihre Kaufempfehlungen für die Renk-Aktie.

Anlage-Idee: Wer auf dem im Vergleich zum Höchststand reduzierten Kursniveau den Einstieg in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte Renk-Aktie ins Auge fasst und auch im Falle einer schwächeren Entwicklung des Aktienkurses hohe Renditen erzielen möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen.

Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Renk-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

Die Funktionsweise: Wenn die Renk-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 38 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. März 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 78 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Renk-Aktie (ISIN: DE000HM1JA29), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 78 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 19. März 2027, aktivierte Barriere liegt bei 38 Euro. Beim Renk-Aktienkurs von 60,90 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 62,30 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 62,30 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum März 2027 einen Bruttoertrag von 25,20 Prozent (gleich 23 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 37,60 Prozent auf 38 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt der Kurs der Renk-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 38 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 62,30 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Renk-Aktien oder von Anlageprodukten auf Renk-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.