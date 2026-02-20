JEFFERIES stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Gaskonzerns im zweiten Geschäftshalbjahr 2025 liege etwas unter seiner Schätzung, schrieb Chris Counihan am Freitag. Auf Jahressicht habe sich die Profitabilität indes verbessert. Dazu sei die Dividende eine klar positive Überraschung. Counihan rechnet mit einer positiven Kursreaktion./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 171,5EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 09:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 204

Kursziel alt: 204

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



