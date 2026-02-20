JEFFERIES stuft DANONE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Danone nach Zahlen des Nahrungsmittelkonzerns mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Das überraschend starke organische Umsatzwachstum im Schlussquartal 2025 werde durch Enttäuschungen etwa bei der Volumenentwicklung und im China-Geschäft etwas getrübt, schrieb David Hayes am Freitag. Rückrufe für Babynahrung sorgten für anhaltende Unsicherheit. Die Aktie könnte in Reaktion darauf im Branchenvergleich schwächeln./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 02:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,64 % und einem Kurs von 73,18EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 86

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



