    Automatic Data Processing Aktie mit Kursrutsch - -8,22 % - 20.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Automatic Data Processing Aktie bisher Verluste von -8,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Automatic Data Processing Aktie.

    Besonders beachtet! - Automatic Data Processing Aktie mit Kursrutsch - -8,22 % - 20.02.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    ADP ist ein führender Anbieter von HCM-Lösungen, bekannt für seine umfassenden Dienstleistungen im Personalmanagement. Mit einer starken globalen Präsenz und innovativen Technologien behauptet sich ADP gegen Konkurrenten wie Paychex und Workday.

    Automatic Data Processing aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 20.02.2026

    Die Automatic Data Processing Aktie ist bisher um -8,22 % auf 184,74 gefallen. Das sind -16,56  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,07 %, geht es heute bei der Automatic Data Processing Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Automatic Data Processing Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,64 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Automatic Data Processing Aktie damit um +3,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,29 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Automatic Data Processing -16,55 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,23 % geändert.

    Automatic Data Processing Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,29 %
    1 Monat -17,29 %
    3 Monate -14,64 %
    1 Jahr -38,76 %

    Informationen zur Automatic Data Processing Aktie

    Es gibt 403 Mio. Automatic Data Processing Aktien. Damit ist das Unternehmen 74,65 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Intuit, Paychex und Co.

    Intuit, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. Paychex notiert im Plus, mit +0,54 %. Workday (A) notiert im Plus, mit +1,82 %.

    Automatic Data Processing Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Automatic Data Processing Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Automatic Data Processing Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Automatic Data Processing

    +0,97 %
    +5,20 %
    -15,98 %
    -14,92 %
    -38,32 %
    -13,75 %
    +31,49 %
    +136,62 %
    +1.034,62 %
    ISIN:US0530151036WKN:850347



