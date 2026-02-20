KORREKTUR/ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Thyssenkrupp auf 'Buy'
- Jefferies hebt Kursziel auf 13,00€ an und Buy.
- Castello: Aktie fällt, EBITDA 2026 +5% (+6%) .
- Verkauf EU-Stahl, IPO TK Elevator, Abspaltung.
(Der Text wurde präzisiert; im letzten Satz: Verkauf von TK Elevator)
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 12,50 auf 13,00 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Tommaso Castello verwies am Donnerstagabend auf den Kursrückgang der Aktien seit Anfang Februar. An seiner Einschätzung des Industrie- und Stahlkonzerns habe sich nach den Quartalszahlen zwar nichts geändert. Doch dank des Rückenwinds seitens der Politik und der Restrukturierung sehe er Ergebnispotenzial im EU-Stahlgeschäft. Daher hob Castello seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026 um fünf Prozent an und sieht sich nun sechs Prozent über dem Konsens. Ein Verkauf des europäischen Stahlgeschäfts, ein potenzieller Börsengang oder Verkauf von TK Elevator und eine Abspaltung des Werkstoffgeschäfts könnten für die Aktionäre weitere Werte freisetzen./rob/gl/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,64 % und einem Kurs von 11,07 auf Tradegate (20. Februar 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +4,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,96 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,96 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/-1,79 % bedeutet.
The Member of the managing body richten so langsam auch ihren Blick in die Zukunft des Unternehmens aus.
Nur die Investoren und die es noch werden wollen trauen dem Braten noch nicht so richtig.
Ich sehe wie Thyssenkrupp mit einer gewaltigen Transformation das Unternehmen in die Zukunft auszurichtet. Das geht natürlich nicht ohne ein Auf und Ab der Kurse und den Stimmungsschwankungen der Investoren .
Aber irgendwie haben alle nur ein Ziel.
Wenn jetzt auch der Vorstand wieder in die Zukunft schaut und bei guten Aktienkursen im unteren Segment zugreift, sollte das auch bestimmt weitere Interessenten anlocken
Ich bleibe daher weiter investiert und setze mein Kursziel jetzt schon höher als 12 €.
Wir sind, glaube ich, noch lange nicht am Ziel.
Das wird leider nicht mehr erwartet, weil Thyssenkrupp bereits in einer seiner größten Transformation seiner Firmengeschichte steckt...den Umbau in eine Holding.... Firmenanteile werden ausgegliedert und ü 50 % werden gehalten.
Für mich eine schlaue Idee...
Könnte ein Erfolg werden, sofern die Anleger Veränderungen nicht scheuen...
Nun ja....... letzte Woche ein Minus von fast 30 %.... ja ...das sind unsere Investoren....
Die Vola ist hier natürlich mehr als sportlich...
Leider werden Investoren mit Nerven aus Stahl immer rarer....sollen mal gehen..wissen schon warum...
die Neuen stehen schon in den Startlöchern...
Stahl aus Deutschland... Qualität halt..und keine Billigimporte...Schrott gibt's zu Genüge aus aller Welt...und das hat seinen Preis...ich denke das weiß auch Thyssenkrupp....
Und seien wir doch mal ehrlich...ein Kurssturz von fast 30 %, tat das echt Not..???
Stellt das Kursbild gern mal auf mind. 10 Jahre ein und macht gern mal eine persönliche Analyse...🧐
