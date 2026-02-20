    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    KORREKTUR/ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Thyssenkrupp auf 'Buy'

    • Jefferies hebt Kursziel auf 13,00€ an und Buy.
    • Castello: Aktie fällt, EBITDA 2026 +5% (+6%) .
    • Verkauf EU-Stahl, IPO TK Elevator, Abspaltung.
    KORREKTUR/ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Thyssenkrupp auf 'Buy'
    (Der Text wurde präzisiert; im letzten Satz: Verkauf von TK Elevator)

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 12,50 auf 13,00 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Tommaso Castello verwies am Donnerstagabend auf den Kursrückgang der Aktien seit Anfang Februar. An seiner Einschätzung des Industrie- und Stahlkonzerns habe sich nach den Quartalszahlen zwar nichts geändert. Doch dank des Rückenwinds seitens der Politik und der Restrukturierung sehe er Ergebnispotenzial im EU-Stahlgeschäft. Daher hob Castello seine operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026 um fünf Prozent an und sieht sich nun sechs Prozent über dem Konsens. Ein Verkauf des europäischen Stahlgeschäfts, ein potenzieller Börsengang oder Verkauf von TK Elevator und eine Abspaltung des Werkstoffgeschäfts könnten für die Aktionäre weitere Werte freisetzen./rob/gl/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    ThyssenKrupp

    +3,85 %
    +4,36 %
    +6,96 %
    +16,45 %
    +150,84 %
    +110,35 %
    +29,62 %
    -1,77 %
    +44,01 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,64 % und einem Kurs von 11,07 auf Tradegate (20. Februar 2026, 09:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +4,36 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,96 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 11,000EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/-1,79 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 13,00 Euro

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
