BARCLAYS stuft DANONE auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Danone nach Quartalszahlen des Nahrungsmittelkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum liege dank der gestiegenen Preise über der Konsensschätzung, schrieb Warren Ackerman am Freitag in einer ersten Reaktion. In China sei dieses erneut prozentual zweistellig ausgefallen. Die Margen und das Ergebnis je Aktie entsprächen weitgehend den Erwartungen. Wichtig sei, dass Danone keinen wesentlichen Einfluss des Rückrufs von Babynahrung auf die Finanzkennziffern erwarte./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 73,92EUR auf Tradegate (20. Februar 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 83

Kursziel alt: 83

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



